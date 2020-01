Al via Telefisco 2020 con tutte le novità fiscali Numeri record per la 29esima edizione. 173 sedi collegate oltre alle 13 principali. Ancora possibile l’iscrizione alla visione streaming di Annarita D'Ambrosio

1' di lettura

Al via l’edizione 2020 di Telefisco, il tradizionale appuntamento dell’Esperto risponde-Il Sole 24 Ore giunto alla 29ma edizione. L’evento, come ogni anno, prenderà in esame tutte le novità fiscali che aspettano contribuenti e professionisti a seguito delle modifiche apportate dalla legge di Bilancio, dai provvedimenti collegati e non solo. Il programma prevede 14 relazioni degli esperti del Sole 24 Ore e quattro interviste in diretta con altri esperti.

Al convegno interverranno anche il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, i rappresentanti dell’agenzia delle Entrate e il presidente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili, Massimo Miani.

Come nelle passate edizioni, abbinate a Telefisco ci saranno le risposte ufficiali delle Entrate, del Mef e della Guardia di finanza.