Al via la terza edizione degli “Studi legali dell’anno” Parte la rilevazione 2021 tra avvocati, giuristi di impresa e clienti per segnalare le eccellenze nei vari settori o a livello territoriale

Torna l’indagine sugli studi legali più consigliati dell’anno. Dopo il successo dell’edizione 2020, con oltre 20mila segnalazioni , 725 riconoscimenti complessivi destinati a 337 studi legali di eccellenza “mappati”, parte in questi giorni l’edizione 2021. La ricerca organizzata dal Sole 24 Ore (in collaborazione con Statista, società tedesca esperta nella raccolta ed elaborazione di dati) è aperta a tutti gli avvocati, ai giuristi d’impresa e ai clienti. Anche quest’anno l'obiettivo è segnalare studi legali ritenuti di eccellenza - ad eccezione del proprio - sia in una singola practice che sul territorio. Gli elenchi di studi con il maggior numero di segnalazioni saranno pubblicati a maggio 2021 all'interno di un Rapporto del Sole 24 Ore (sia sull’edizione cartacea sia online), accompagnati da approfondimenti di settore e contenuti editoriali.



In questa terza edizione si confermano 15 i settori oggetto di indagine. Oltre ai tradizionali diritto tributario, penale ed M&A, vengono indagati anche i dipartimenti che in questi mesi sono stati più in prima linea nell’emergenza Covid: dal life science al diritto del lavoro, solo per citarne alcuni.



Le canditure per settore

Ecco l’elenco completo delle aree per le quali si possono segnalare gli studi legali:

-Ambientale, energia e infrastrutture