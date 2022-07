Calabrò: Art bonus va esteso a imprese che investono in beni culturali privati

17:12 Massimo Lapucci: «La nuova frontiera della cultura contemporanea è la crescente contaminazione tra arte e tecnologia»

“La nuova frontiera della cultura contemporanea è la crescente contaminazione tra arte e tecnologia, sintetizzabile nell'innovativa formula “ArTechnology”: l'arte, infatti, tende sempre più a dialogare con la scienza, l'ingegneria, la ricerca e il settore produttivo per amplificare il proprio potere creativo” dice Massimo Lapucci , segretario Generale Fondazione CRT, Ceo Ogr Torino. E ancora “ allo stesso tempo, la tecnologia abbraccia l'arte per rafforzare la propria capacità di sperimentare, innovare, comunicare. Oggi gli orizzonti della creatività si estendono all'AI, alla Virtual Reality, ai Big Data, alla Blockchain, ridisegnando le dinamiche sociali, economiche e culturali del nostro presente (e, in prospettiva, del prossimo futuro). In Italia questo megatrend internazionale trova un punto di caduta emblematico alle OGR, le Officine Grandi Riparazioni di Torino. Questa ex fabbrica dei treni nel cuore della città (la più grande prima della nascita della Fiat) è stata riqualificata e riconvertita da Fondazione CRT in un hub di innovazione unico in Europa (e non solo), proprio per la coesistenza e la sinergia delle due anime Cult e Tech.