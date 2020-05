Ripartono le linee di assemblaggio Fca a Melfi. A giugno le Jeep plug-in Il più grande polo di assemblaggio auto d’Europa prova a tornare alla normalità. Qui nascono le Fiat 500X, le Jeep Renegade e le Compass, punto di riferimento del brand per l'intera area Emea di Filomena Greco

Crolla mercato dell'auto Europa, in Italia attesi aiuti governo

Il più grande polo di assemblaggio auto d’Europa prova a tornare alla normalità. Qui nascono le Fiat 500X, le Jeep Renegade e le Compass, punto di riferimento del brand per l'intera area Emea

Si tratta dello stabilimento Jeep in Italia e del più grande polo di assemblaggio auto in Europa per Fiat Chrysler. Melfi, con i suoi 7.400 addetti, prova a tornare alla “normalità” dopo settimane di lockdown. Da oggi ripartono tutte le linee dello stabilimento lucano.

A Melfi nascono le Fiat 500X, le Jeep Renegade e le Compass, punto di riferimento del brand per l’intera area Emea. Proprio la linea di assemblaggio della Jeep Compass è stata la prima a ripartire, all’inizio del mese di maggio, insieme all’area di Mirafiori dove si stanno realizzando le prime Fiat 500 elettriche.

Il Lingotto punta sulla nuova famiglia di modelli ad alimentazione alternativa e Melfi, insieme a Mirafiori e Sevel (Ducato elettrico) gioca un ruolo importante perché qui vengono assemblate le Renegade e le Compass ibride plug in destinate al mercato europeo. Saranno disponibili nei concessionari a partire da giugno, insieme alla Lancia Ypsilon (Mild Hybrid).

La ripresa del lavoro deve fare però i conti con un momento di mercato difficilissimo per il settore e con la prospettiva di perdere fino a mezzo milione di immatricolazioni. Da inizio anno il mercato si è dimezzato in Italia e ha perso quasi il 40% dei volumi in Europa. A Melfi i utilizzerà la cassa integrazione fino al 17 giugno, con un esubero giornaliero stimato in circa 1.200 addetti.

