Al via lo YogaFestival: novità e appuntamenti dell’edizione 2019 Tre giorni di lezioni, incontri, workshop con i grandi maestri. Spazio aperto anche ai bambini. Attese 5mila persone di A.Mac.

Non sarà un caso che il Financial Times riporti che lo yoga dal 2008 è la disciplina del benessere più praticata nei centri urbani in Europa. E che Forbes collochi l’antica disciplina indiana nei topic trend dei prossimi dieci anni. Ormai lo yoga, lontano dagli stereotipi degli anni 60, è una pratica che ha conquistato ogni tipo di pubblico. E c’è uno stile pensato per ogni età ed per ogni esigenza, che alimenta un business a livello mondiale che è stimato in 80 miliardi di dollari.

Che sia un trend temporaneo o che si consolidi nel tempo, il recente successo dello yoga fa comunque pensare a un bisogno insoddisfatto: (ri)scoprire una dimensione in cui poter stare con agio. Che cosa si scopre d’altro? Ognuno lo può sperimentare da sè (è una pratica!) ma di certo il tema conduttore scelto quest’anno per lo YogaFestival - che inizia oggi venerdì - viene in aiuto: la “liberazione” (moksa, in sanscrito), intesa come il lasciar andare, il liberarsi da tutti quegli attaccamenti e condizionamenti che, secondo l’antica filosofia indiana, sono all’origine dell’infelicità umana.

Chiunque abbia provato almeno una volta lo yoga conosce l’esperienza della rigidità. E se sceglie un buon maestro impara a lasciar andare le tensioni fisiche profonde e a rilassarsi nella postura (asana). Poi mano a mano che si procede si impara dal corpo e dal respiro a lasciar andare le identificazioni con la forma e le tensioni emotive. E via via si accede a esperienze più sottili sino al lasciar andare tutto ciò che è superfluo sul tappetino e nella vita.

Guideranno questo percorso - alla 14esima edizione di YogaFestival Milano -grandi nomi del panorama dello yoga italiano e mondiale che, attraverso le rispettive e diverse tipologie di pratica, da quelle più dinamiche a quelle più meditative; da quelle più legate alla tradizione a quelle più esplorative e innovative.

I nomi nuovi

Fra le novità internazionali Ambra Vallo, ex étoile del Birmingham Royal Ballet e ora insegnante di yoga e coach di sportivi e ballerini; Mark Holzman, esperto di ayurveda oltre che tra i migliori teacher di Anusara Yoga; Swami Asokananda, numero uno del Centro di Integral Yoga (fondato il secolo scorso da Swami Satchidananda, colui che aprì il festival di Woodstock nel 1969); Denese Cavanaugh, ‘Miglior insegnante di Yoga' nel 2014 e 2015 secondo il Washington City Paper e ideatrice della tecnica Mala Flow Vinyasa e del metodo Ipath.