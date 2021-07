Al Vigilius Mountain Resort con la lenta funivia

L'architetto Matteo Thun ha progettato questo luogo, al quale si arriva solo in funivia, per far stare bene tutti i sensi di chi sale quassù, per rilassarsi nella spa circondata dai pini con tanto di sauna esterna, per mangiare sano, camminare tra i boschi, sino alle malghe alle pendici del Monte San Vigilio. Siamo all'imbocco dell'Alto Adige, la linearità delle forme, l'utilizzo attentissimo del legno e della pietra, il rispetto nei confronti dello spreco delle energie, fanno di questo hotel forse il più ecologico di tutta Italia. perciò quando ci si affaccia alla finestra, a seconda della posizione, si gode contemporaneamente la vista della bellissima silhouette dell'hotel, la foresta, la montagna.

