Al volante della C3. Sfida aperta nel Rally Alla guida della Citroën C3 R5 di Luca Rossetti in gara per il titolo italiano di Alfonso Rizzo

La C3 R5 è spinta da un 1.6 cc capace di erogare quasi 300 cv

MISANO ADRIATICO - Guidare un’auto da corsa è sempre emozionante, non foss’altro che per le prestazioni che queste vetture sono capaci di esprimere, ma è anche come indossare la tuta di qualcun altro. Sì perché si tratta pur sempre di esemplari unici realizzati appositamente per un campionato specifico, ma soprattutto per un pilota e soltanto per lui. Luca Rossetti, friulano classe ’76, si è cucito addosso la sua Citroën C3 R5 trascorrendo centinaia di ore prima dell’inizio del campionato a bordo della vettura e con i tecnici del Team Promo Sport Racing. Per questo ci siamo avvicinati alla Citroën C3 R5 in punta di piedi.

Appena infilati nella gabbia di rollbar dell’abitacolo, ci siamo trovati subito a nostro agio: bacino e spalle immobilizzate dal sedile avvolgente, leva del cambio a innesti frontali e del freno a mano a pochi centimetri dal volante e pedaliera in alluminio con un grande pedale del freno al centro e quello della frizione – piccolissimo – attaccato al passaruota. Dopo un giro di orientamento del “pistino” di Misano e una volta abituati a frenare col piede sinistro, cominciamo a spingere più decisi sull’acceleratore. Luca ci imposta la mappatura da gara dalla pulsantiera sul volante e ci dispensa consigli da navigatore per sfruttare al meglio la sua C3 sul breve tracciato romagnolo.

Le marce entrano senza usare la frizione: basta tirare la lunga leva per salire di rapporto e spingerla per scendere. Il sequenziale a cinque rapporti è veloce e la trazione integrale permanente con due autobloccanti scarica a terra tutti e 282 i cavalli del motore Citroën 1.598 cc turbo flangiato a 32 mm come da regolamento Fia. La pressione del turbo è tenuta sempre ben al di sotto dei limiti regolamentari, ma la spinta offerta dal 4 cilindri francese è consistente e costante su tutto l’arco dei regimi. Ciò che più impressiona è la precisione e la velocità con cui questa C3 R5 segue i comandi del guidatore. Le sospensioni McPherson con ammortizzatori regolabili a tre vie “copiano” perfettamente il terreno e assecondano la ricerca di grip degli pneumatici Pirelli. Appena il tempo di prenderci la mano che dobbiamo cedere il volante, ma che divertimento!.