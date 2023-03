Ala, la produzione cresce del 21% Il cda esamina i dati preliminari 2022

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il gruppo Ala, che opera nella logistica a servizio dell’aerospazio e del settore ferroviario, registra un 2022 molto positivo. Il valore della produzione ha raggiunto i 158,2 milioni (dai 130,7 milioni), con una crescita dei volumi del 21% e del valore del 12%.Questi i dati preliminari consolidati al 31 dicembre 2022 (non ancora sottoposti a revisione contabile) che il Consiglio di Amministrazione di A.L.A S.p.A. ha appena esaminato. Si ritiene che la crescita del valore della produzione sia stata sostenuta da un'importante raccolta ordini.

Ebitda positivo

L’Ebitda è positivo, in crescita in un range compreso tra il 15 e il 20% rispetto ai risultati 2021. Migliora anche la posizione finanziaria netta che ammonta a 28,8 milioni (con un calo di 5 milioni ) rispetto al 2021, dato che include il finanziamento bancario pari a 35 milioni erogato il 30 settembre 2022 per l'acquisizione di SCP Sintersa.Tali dati finanziari consolidati includono infatti il contributo legato all'acquisizione del 100% del Gruppo spagnolo S.C.P. Sintersa.

L’ad Tonna: «Crescerà ancora la quota di mercato»

Ala – si legge in un comunicato dell’azienda – «ha continuato a generare cassa, in linea con le performance degli ultimi anni». Roberto Tonna, ad del Gruppo ALA, ha commentato: «I risultati preliminari consolidati per l'esercizio 2022 che abbiamo esaminato, evidenziano un significativo miglioramento delle performance, se confrontati con i dati del 2021. Ancora più importante, nel 2022 abbiamo realizzato i nostri obiettivi sia di crescita organica che in ambito M&A.Oggi occupiamo un posizionamento solido e ad alto potenziale in settori in crescita come Aerospace, Defence e Rail e grazie all’impegno del nostro team continueremo ad espandere la nostra quota di mercato in futuro.La nostra vision è quella di diventare il principale supply chain partner per le industrie ad alto contenuto tecnologico più esigenti e restiamo determinati e assolutamente concentrati sulla creazione di valore sostenibile a lungo termine per i nostri clienti, inostri azionisti, le nostre persone e le comunità di cui facciamo parte».