Alain Cavalier: «La mia nuova vita in digitale»

«Per me le donne sono più importanti degli uomini: sono più libere, più luminose, più divertenti. Ma parlo per me e per il mio cinema.»

I quattro titoli scelti dal regista sono opere a basso budget, lontane da quelle d’esordio, caratterizzate da un legame con l’attualità, allora il postcolonialismo in Algeria (Le Combat dans l’île , 1961, con Romy Schneider e Jean-Louis Trintignant, e L’Insoumis- Il ribelle di Algeri, 1964, con Alain Delon e Lea Massari); o da Thérèse, ritratto sobrio e disincantato della vita di santa Teresa di Lisieux, premio della Giuria a Cannes nel 1986.

Negli ultimi tempi Cavalier ha deciso di lavorare da solo. «Il regista deve raccontare una storia, basandosi su una sceneggiatura, utilizzando attori, direttori della fotografia: è un processo molto lungo e costoso. La mia vita si è trasformata quando è arrivata la macchina digitale, che registra la realtà e le emozioni alla stessa velocità dello sguardo di chi la imbraccia. Il cinema diventa allora necessariamente soggettivo, personale, attuale. Restituisce il punto di vista di una sola persona, che condivide con il pubblico»

Il cinema quindi non più è un’impresa collettiva. «Sarebbe una questione interessante da sviscerare, ma per me la decisione riguarda soprattutto il denaro per realizzare i miei film, che è molto difficile da raccogliere. E invece ora il budget non è più un ostacolo. Non invidio i giovani che si trovano a fare i film con le star e a fare i conti con le nuove generazioni che guardano i film sullo smartphone. Per me i film sono documenti, prodotti solo per la sala, in cui si realizza la sacralità della visione. Per me la sala è come una chiesa».

Quindi le piattaforme digitali sono il diavolo. «Non possono pensare di vedere i film interrompendoli, come accade su Netflix. Quello che per i miei nipoti è normale, per me impossibile».