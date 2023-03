Alajmo, integrativo per 200 dipendenti del gruppo del tristellato Le Calandre

Ascolta la versione audio dell'articolo

Premi aziendali fino a 3mila euro a testa (soggetti ad un'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali ridotta al 5%), accesso all’Alajmo Academy per la formazione, più congedi per dipendenti con figli: sono alcuni punti del contratto integrativo del gruppo Alajmo, che introduce miglioramenti normativi e retributivi per i circa 200 dipendenti in Italia. «Un segnale importante per il mondo della ristorazione», ha commentato l’ad Raffaele Alajmo che, con il fratello Max a sovrintendere le cucine, guida 14 ristoranti tra cui il tristellato Le Calandre di Rubano (PD). Il gruppo, che nel 2021 ancora penalizzato dal Covid ha fatturato 11 milioni di euro e nel 2022 ha raggiunto quota 19 milioni, sta cercando di replicare l’accordo anche in Francia.



L’equilibrio vita-lavoro

«In un periodo di confusione informativa sullo stato di salute della ristorazione, il gruppo Alajmo ha voluto fortemente introdurre, attraverso il nuovo contratto integrativo aziendale, una serie organica di novità ispirate principalmente a migliorare gli aspetti organizzativi del lavoro, l'equilibrio vita-lavoro dei dipendenti e ad offrire agli stessi, maggiori opportunità economiche e di miglioramento generale del proprio tenore di vita personale e familiare. Siamo estremamente orgogliosi del risultato raggiunto, a conclusione di un lungo lavoro di confronto tra la nostra azienda, rappresentata dal nostro direttore generale Fabrizio Masiero, assistito da Stefano Bianchi e il Segretario regionale Veneto Filcams-Cgil Cecilia De Pantz», ha aggiunto sempre Alajmo.

Welfare e Tfr

L’accordo comprende anche il riconoscimento di prestazioni di welfare, in sostituzione, sia totale che parziale, del già citato premio aziendale, con possibilità di incrementare quest'ultimo fino al 30% del valore del premio economico stesso maturato. Per quanto riguarda il trattamento di fine rapporto, riconosce a tutto il personale dipendente condizioni di miglior favore, rispetto a quanto previsto dalla normativa di legge in materia. Infine accorda la facoltà di cedere a titolo gratuito alcuni dei propri giorni di ferie e/o permessi maturati ad uno o più colleghi che versino in condizione di difficoltà.

Settore in ripresa

Il settore della ristorazione vede numeri in risalita dopo gli anni bui del Covid, secondo le rilevazioni di Fipe (Federazione italiana pubblici esercizi) nel quarto trimestre del 2022 l'indice grezzo del fatturato (valore corrente che incorpora la dinamica sia delle quantità sia dei prezzi) delle imprese del comparto è cresciuto rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente del 20,8%. E il 2022 si è chiuso con un incremento del 39,3% rispetto al 2021.

Per quanto riguarda il sentiment, nel quarto trimestre il clima di fiducia è salito a 116,6 (nel 2021 era 83,8 e nello stesso periodo del 2019 era 91,7). Tuttavia i giudizi sulle aspettative del primo trimestre del 2023 non sono positivi sia in termini economici che occupazionali, rileva l’Ufficio Studi di Fipe nell’Indagine congiunturale sulla ristorazione commerciale

IV trimestre 2022.