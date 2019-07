A.Lange & Söhne festeggia a Milano la sua seconda vita con un orologio gigante Una riproduzione funzionante del modello Zeitwerke Date alta 3,2 metri installata in collaborazione con Pisa e che resterà visibile fino al 28 luglio di Paco Guarnaccia

Fino al 28 luglio la maison di alta orologeria A.Lange & Söhne sarà protagonista a Milano con un’installazione realizzata insieme a Pisa Orologeria. In via Croce Rossa, che in realtà è una piccola zona pedonale di fronte all’imbocco di via Monte Napoleone, cuore dello shopping di lusso milanese, è stata posizionata una copia funzionante alta 3,2 metri del modello di A.Lange & Söhne Zeitwerk Date, presentato al Salone di alta orologeria di Ginevra nello scorso gennaio. Accanto al “gigante”, all’interno di un “cubo” (nella foto in alto), le pareti ripercorrono le tappe della storia della casa orologiera tedesca.

L’installazione non è l’unica iniziativa pensata per l’occasione. Sempre fino al 28 luglio, a pochi centinaia di metri da via Croce Rossa, nel flagship store di Pisa Orologeria di via Verri, una traversa di via Monte Napoleone più verso San Babila, è in programma un’esposizione dei pezzi più significativi del brand, naturalmente aperta al pubblico. All’interno del flagship Pisa di via Verri si trova inoltre uno spazio personalizzato di A.Lange & Söhne, a testimonianza del legame tra l’azienda milanese e la casa tedesca.

Un anniversario da festeggiare

Pur essendo stata fondata nel 1845, la gloriosa maison (oggi in portafoglio al gruppo svizzero Richemont) ha dovuto affrontare le diverse tempeste che nel secolo scorso hanno colpito la Germania e ha attraversato decenti come marchio “dormiente”. A.Lange & Söhne è di fatto rinata il 24 ottobre del 1994, giorno in cui Walter Lange (erede del fondatore Ferdinand Adolph Lange) e il suo socio Gunter Blumlein hanno presentato l’orologio Lange 1. Sempre nell’ambito di queste celebrazioni il prossimo 24 luglio verrà lanciato il settimo Lange 1, orologio della serie “25 Anniversary”: a partire da gennaio, ogni mese per tutto l’anno viene presentata un’edizione limitata che omaggia l’orologio più rappresentativo di A.Lange & Söhne.