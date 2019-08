Alarm Phone: «Molti morti per naufragio davanti alla Libia» Nelle stesse ore in cui lveniva portata a termine l'operazione di salvataggio dei superstiti il ministro dell'Interno Matteo Salvini ha firmato il divieto di ingresso, transito e sosta nelle acque italiane per la nave Eleonore, battente bandiera olandese con a bordo 101 migranti

«Molti morti» in un naufragio al largo delle coste libiche. È quanto segnala la Ong "Alarm Phone", che gestisce un servizio telefonico di segnalazione delle emergenze per i migranti, dopo aver raccolto la notte scorsa una richiesta di soccorso da un barcone proveniente da Al Khums con a bordo un centinaio di di persone a rischio naufragio. "Alarm Phone" riferisce di aver parlato con le autorità libiche che sono intervenute e hanno recuperato circa 90 persone. «Non è ancora chiaro - spiega la Ong in un tweet - quanti sono morti e quanti sopravvissuti. Questi sono i tuoi morti Europa. La tua politica di deterrenza uccide».

Nelle stesse ore in cui la Guardia costiera libica portava a termine l’operazione - confermata dall'Organizzazione internazionale migrazioni, che parla di almento 60 migranti salvati e del recupero di «numerosi corpi» - il ministro dell’Interno Matteo Salvini ha firmato il divieto di ingresso, transito e sosta nelle acque italiane per la nave Eleonore, battente bandiera olandese.

Ieri la Eleonore, della Ong tedesca "Lifeline", ha riferito di aver soccorso 101 persone a bordo di un gommone anche questo a rischio di affondandamento al largo della Libia e sta facendo rotta verso nord in cerca di un "porto sicuro". Un'altra nave, la Mare Jonio della Ong Mediterranea, è in navigazione da tre giorni per prestarle aiuto.

