Alaska, doppio schiaffo a Trump: Peltola batte Palin e al senato vince Murkowski

La dem Mary Peltola ha vinto nelle elezioni di Midterm un seggio alla Camera in Alaska battendo l’ex governatrice dello Stato e l’ex candidata a vice presidente (con John McCain) Sarah Palin. Si tratta di un nuovo schiaffo a Donald Trump in Alaska, dopo la rielezione della senatrice repubblicana Lisa Murkowski, che ha sconfitto una candidata sostenuta dal tycoon. Peltola aveva già sbaragliato Palin per lo stesso seggio nelle suppletive di agosto, quando era diventata la prima nativa dell’Alaska al Congresso.

Ora Mary Peltola è stata rieletta mercoledì per un intero mandato di due anni: oltre alla Palin ha sconfitto anche l’altro candidato repubblicano, l’uomo d’affari Nick Begich.

In Alaska il sistema elettorale prevede che gli elettori possano elencare i candidati in ordine di preferenza. In ogni tornata di scrutinio, il candidato con la quota di voti più bassa viene eliminato e le schede che lo hanno visto al primo posto vengono ridistribuite. Il candidato con la maggioranza dei voti dopo lo spoglio di tutte le schede vince.

Va detto, precisa l’agenzia Reuters, che Peltola avrebbe vinto anche con il vecchio sistema, avendo ottenuto una significativa maggioranza rispetto a Palin e Begich fin dal primo conteggio.

La Palin, ex governatore, è una figura polarizzante all’interno del partito repubblicano, in quanto la sua corsa alla vicepresidenza nel 2008 è stata un prologo dell’era politica del Tea Party e ha contribuito a spianare la strada a Donald Trump per la conquista della Casa Bianca. Sia Sara Palin che Nick Begich hanno tentato invano un accordo in modo di concentrare i vosti l’uno per l’altro, ma alla fine ognuno ha rifiutato, convinto che la propria corrente conservatrice sarebbe stata più popolare tra gli elettori.