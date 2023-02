Alaska, Pentagono abbatte oggetto sconosciuto che volava nello spazio aereo Usa

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il Pentagono ha abbattuto un oggetto sconosciuto che volava nello spazio aereo statunitense al largo delle coste dell’Alaska. Il Presidente Usa Joe Biden, infatti, ha dato l’ordine venerdì 10 febbraio, secondo quanto dichiarato dai funzionari della Casa Bianca.



L’oggetto abbattuto a 14.000 metri

L’oggetto volava a circa 40.000 piedi (14 km) e rappresentava una «ragionevole minaccia» per la sicurezza dei voli civili, ha dichiarato John Kirby, portavoce del Consiglio di Sicurezza Nazionale della Casa Bianca. Kirby ha descritto l’oggetto come grande più o meno come una piccola automobile. È stata la seconda volta in una settimana che gli ufficiali statunitensi hanno abbattuto un qualche tipo di oggetto volante sopra gli Stati Uniti.

Sabato 4 febbraio i jet da combattimento hanno abbattuto un sospetto pallone spia cinese al largo della costa della Carolina del Sud. I funzionari della Casa Bianca hanno però tracciato importanti differenze tra i due episodi. Kirby ha detto che non si sa ancora chi sia il proprietario dell’oggetto e non ha detto se si tratta di un pallone.

I dubbi sulle caratteristiche

I funzionari non sono stati in grado di dire se ci fossero apparecchiature di sorveglianza a bordo. Inoltre, non si sapeva ancora da dove provenisse o quale fosse il suo scopo. Kirby ha detto che i piloti dei combattimenti, esaminando visivamente l’oggetto, hanno accertato che non era occupato da un uomo.

L’oggetto è caduto in acque gelide e gli ufficiali si aspettavano di poter recuperare i detriti più velocemente rispetto all’enorme pallone aerostatico della scorsa settimana. Lo sviluppo è avvenuto quasi una settimana dopo che gli Stati Uniti hanno abbattuto un sospetto pallone spia cinese al largo della costa della Carolina, dopo aver attraversato siti militari sensibili in tutto il Nord America.