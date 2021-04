Alber Elbaz: ovunque ci sia qualcuno che amo, sarà sempre la mia casa

Quando dice “tornare indietro” Alber Elbaz usa un'espressione ebraica che ha un che di mistico, quasi religioso. «Tornare proprio alla mano dell'artigiano. Nella moda si parla molto di platform. Platform è scarpe, ma anche tutto il resto. Io ho voluto tornare al saper fare. È stata una bellissima esperienza, entrare nella fabbrica, nel laboratorio». Alber Elbaz torna, con questa collezione per Tod's, anche alla ribalta della moda, dopo qualche anno di tranquillità e di riflessione. È felice, davvero. Delle scarpe che i modelli non professionisti indossano per i videoclip, del modo in cui le indossano, le fanno ballare.

È felice della vita, delle amicizie, delle storie che racconta e di quelle che ha ancora da raccontare.«La felicità è il leitmotiv di questa collezione. Happy to be free, Happy I'm not late, Happy to dance... Felici anche di sposarsi senza piedi dolenti, stretti in calzature che sono una prigione». I suoi sposini, infatti, festeggiano beati il giorno del sì armati di scarpe comode, allegre, sorprendenti. Il segreto c'è, eccome. «Viviamo una bulimia di sneakers. Ma le sneakers non vanno sempre con tutto. E così si crea una specie di cortocircuito fra comfort e look. Io volevo comfort e rapidity. Nell'era attuale, le scarpe sono, devono essere, anche delle vetture, delle automobili del futuro. Comode, pratiche, belle. Così, ho provato a prendere il prodotto e cambiarlo. Mantenere l'anima della scarpa, ma cambiarle la suola...». (Per questa frase Alber Elbaz passa dall'ebraico all'inglese e gioca sull'intraducibile assonanza soul-sole. E sorride).

«Si tratta, insomma, di fare un twist nella trama della storia. La felicità è anche essere una famiglia, magari non tradizionale. La felicità è arrivare in ufficio puntuali e saltare di gioia. Viviamo in un mondo di libertà. Dovremmo vivere così, se non altro. Happy to be free è, forse, delle sei che abbiamo costruito, la storia che mi piace di più. Da sempre sento la libertà di sognare, di creare, di fare. Per questa collezione, d'accordo con Diego Della Valle, ho voluto provare nuovi materiali, innestare il neoprene e l'ecopelle nell'eleganza (come i mocassini in tessuto scuba, 450 euro, ndr), usare le suole delle sneakers su tomaie imprevedibili. E raccontare». Sì, raccontare. Come nell'episodio Happy Birthday, in cui una nonnina festeggia tristemente da sola, prima che la nipote le mandi un paio di magnifiche ballerine con le suole da sneakers (490 euro). «Ho cercato sempre una dimensione multigenerazionale nelle storie e per le mie scarpe. Il mondo è bello, perché è vario. La bambina che racconta Happy to be free è mezza cinese e mezza italiana. Giovani e meno giovani, generi diversi, colori diversi. Di questo è fatta la felicità! Perché la moda non è solo Instagram. È anche, prima ancora, una risposta di soluzioni a dei bisogni veri. Il design, nella moda, deve essere multitasking. Proprio come la mamma».

C'è una passione pacata, in Alber Elbaz, che incanta proprio. E non c'è neppure bisogno di porgli le domande, perché racconta tutto lui, con garbo, coerenza, con ironia. «Credo che nella moda, così come in ogni campo, sia necessario cambiare senza cambiare. O meglio, evolversi rispettando la tradizione, mantenerla proprio in un cambiamento che non sia drastico, distruttivo. Credo nell'empatia, nella vicinanza fra le persone. Quel poco che sto nel mio paese, Israele, mi piace guardare una serie tv ambientata nel grande ospedale Ichilov. Una scena mi ha colpito molto, un giorno: un vecchio malato burbero, intrattabile, stufo della vita. Che ha bisogno di una cosa sola, per riconquistare un po' di fiducia nel mondo: la mano tiepida di un'infermiera, sulla sua avvizzita. Dare la mano: quanta umanità c'era in quel gesto. Ne abbiamo tutti bisogno».