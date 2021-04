Albergatori di Milano in allarme per la temuta cancellazione del Salone di Mobile

2' di lettura

Allarme degli albergatori di Milano per le voci sempre più insistenti parlano di un possibile annullamento del Salone del Mobile di Milano anche quest’anno. Già slittato da aprile a settembre, potrebbe ora essere rimandato addirittura al 2022. I vertici del Salone e di FederlegnoArredo (l’associazione industriale proprietaria della manifestazione) hanno tuttavia smentito ufficialmente le indiscrezioni di stampa uscite ieri sul sito Affaritaliani.it, che parlavano oltretutto di un terremoto ai vertici, con le possibili dimissioni del presidente del Salone Claudio Luti.

La smentita di FederlegnoArredo

La nota di FederlegnoArredo Eventi precisa che «il cda non ha ancora preso nessuna decisione in merito allo svolgimento dell’edizione 2021», e smentisce «le notizie pubblicate oggi su alcuni organi di stampa». Il consiglio dovrebbe comunque riunirsi a stretto giro ed è probabile che una decisione verrà presa entro il fine settimana.

Anche perché, come lo stesso Claudio Luti aveva detto un mese fa, chiedendo al governo garanzie sulla riapertura delle fiere, entro aprile è necessario dare alle imprese una parola definitiva - o sì o no - perché le aziende hanno bisogno di tempo per organizzare l’eventuale partecipazione al Salone. Si tratta infatti della principale vetrina internazionale per il settore dell’arredo-design, che richiede agli espositori investimenti importanti per essere presenti in modo adeguato.

La risposta del governo è arrivata, con l’indicazione del 15 giugno come data per la riapertura delle manifestazioni fieristiche e una serie di incontri che, nei giorni scorsi, gli stessi vertici del Salone avevano definito molto positivi e in linea con le loro richieste.

Le incertezze

Tuttavia, le incertezze ancora legate alla pandemia lasciano perplessa una parte degli espositori, timorosa che una presenza ridotta del pubblico internazionale (in genere due terzi dei visitatori) possa vanificare gli sforzi sostenuti. Al tempo stesso, l’importanza di questa manifestazione per la filiera del legno-arredo, ma anche per tutto l’indotto a essa collegato, rende la decisione di un ulteriore slittamento molto difficile da prendere.