Alberghi all’asta: vince la Toscana

I dati vengono dal dal Centro Studi AstaSy Analytics di NPLs RE_Solutions, e vedono sul podio Toscana, Emilia Romagna e Sicilia. Nel primo trimestre 2023 sono state messe all’asta 321 alberghi; il maggior numero di lotti in vendita ha visto protagonista la Regione culla del Rinascimento, con 43 strutture, locate soprattutto nel senese. Seguono Emilia Romagna, con 35 strutture, e Sicilia, 30.

«L’auspicata ripresa del turismo, e la concorrenza degli “affitti brevi” - commenta l’ad di NPLs_RE Solutions Massimiliano Morana -, condizioneranno l’andamento del mercato alberghiero e, di conseguenza, l’interesse di potenziali acquirenti a investire in immobili la cui gestione richiede consistenti risorse e competenze specifiche. Soluzioni alternative alle vendite giudiziarie, come per esempio le vendite dirette, potrebbero accelerare la collocazione dei cespiti in vendita e il ristoro dei creditori, evitando anche il rischio di definitiva chiusura degli esercizi».

Le vendite in Toscana

Nonostante sia prima per quantità però, la Toscana presenta un prezzo base d’asta medio per lotto inferiore alla media nazionale di 1,2 milioni di euro (860.000).

L’immobile con il prezzo base più alto è stato staggito e aggiudicato avanti il Tribunale di Siena: si tratta di una villa storica stile liberty con ampliamento realizzato in epoca successiva; un complesso composto da ristorante, camere, con annesso parco, piscina e quattro appezzamenti di terreno limitrofi, comprendenti anche un ampio parcheggio. Il lotto è statp aggiudicato con offerta minima era di 3.380.000 euro, con prezzo base di partenza di 4.5 milioni di euro.

La laguna di Venezia

A livello nazionale, il lotto con valore più alto è riferito al fallimento della “Venezia Futura Srl”, dichiarato dal Tribunale di Padova. Il bene è un albergo a 4 stelle, Hotel NH Venezia Laguna Palace, sito a Mestre e composto da diversi edifici. La procedura ha previsto due esperimenti di vendita, di cui il primo al prezzo base di 27.000.000 e il successivo al prezzo di 24.300.000 euro. Ad oggi non è noto l’esito dell’esperimento, non risultano tuttavia pubblicati nuovi avvisi di vendita.