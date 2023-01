Alberghi, in arrivo bando da 30 milioni per la ricettività

Ascolta la versione audio dell'articolo

Tra marzo e aprile sarà pubblicato il bando della Regione che stanzia 30 milioni a favore delle strutture ricettive lombarde che avvieranno progetti di realizzazione e riqualificazione di alberghi e strutture ricettive non alberghiere.

L’agevolazione è a fondo perduto e coprirà fino al 50% delle spese sostenute secondo quanto previsto dal regime di aiuti applicabile. I fondi saranno destinati alle Pmi e alle micro imprese ricettive come alberghi, residenze turistico alberghiere, condhotel, alberghi diffusi e non alberghiere tra cui villaggi turistici, campeggi, aree di sosta, foresterie, locande, rifugi, ostelli per la gioventù, case per ferie che devono fare opere edili e impiantistiche e acquistare beni strumentali tra cui arredi, macchinari, attrezzature hardware e software. Tutti i dettagli saranno pubblicati nel bando attuativo.

«È l’ennesimo importante provvedimento mirato a sostenere un settore, quello turistico che tra montagne, laghi e città d’arte è quanto mai strategico per l’economia del nostro territorio - dice Attilio Fontana presidente della Regione -. Oggi, come nel passato, siamo al fianco di chi opera in questo comparto».

La Lombardia si prepara ad ospitare un ricco calendario di grandi eventi internazionali tra cui Bergamo - Brescia Capitale italiana della cultura e le Olimpiadi invernali Milano - Cortina 2026 e gli ospiti possono contare su una offerta ricettiva che tra alberghiera ed extra alberghiera conta su quasi 30mila strutture con circa 470mila posti letto. «Il turismo è un settore nevralgico per l’economia nazionale e lombarda. Ecco perché Regione Lombardia continua ad investire e credere fermamente nel comparto - dice Lara Magoni, assessore regionale al Turismo, marketing territoriale e moda -. È necessario rendere sempre più attrattivo il territorio, migliorando l’offerta e rendendola appetibile per un pubblico internazionale. Se la Lombardia, anche in vista delle Olimpiadi 2026, è ormai la terra dei grandi eventi, è necessario continuare ad offrire al turista servizi efficienti e di qualità. È questo l’obiettivo che si pone la misura da 30 milioni di euro a favore delle strutture ricettive lombarde. Un sostegno anche per quanto concerne l’efficientamento energetico del patrimonio immobiliare, fondamentale in un periodo di rincari incontrollati, che tanto pesano nelle tasche dei contribuenti. Senza dimenticare il fondamentale percorso verso la sostenibilità ambientale delle strutture».

La punta di diamante della ricettività lombarda è rappresentata da quasi 700 hotel a 4 e 5 stelle che offrono poco più di 102mila posti letto. La maggiore parte degli hotel, circa 1.630 strutture, della regione ha 2 o 3 stelle e molto spesso si tratta di realtà che accusano il peso degli anni, insomma non in grado di confrontarsi ad armi pari con strutture della stessa categoria di altri paesi europei. Da qui la necessità di un maquillage per innalzare la qualità offerta.