Alberghi a cinque stelle, in Sardegna primo sì all’aumento delle volumetrie anche vicino al mare

Si punta alle coste. Con più volumi per la costruzione di nuovi hotel sul mare e per quelli da ristrutturare sulle coste della Sardegna e un po’ di proteste. Perché il provvedimento, approvato a maggioranza dalla quarta commissione, “Governo del territorio” che ha accolto l'emendamento sugli incrementi volumetrici delle strutture ricettive situate nelle zone F, anche nella fascia dei trecento metri dalla battigia, apre il campo alle polemiche.



I volumi previsti

Nello specifico, con il provvedimento approvato si prevede un incremento del 25 per cento per quelli di nuova realizzazione, a condizione che siano super lusso e del 15 per cento, senza aumento dei posti letto, per quelli già esistenti. Anche sotto la soglia dei 300 metri dalla costa. Il dispositivo dovrà passare al vaglio del Consiglio regionale, con la discussione e approvazione del cosiddetto Collegato alla finanziaria.



Lo stop ferragostano e la ripresa

Proprio il nodo urbanistico affrontato dalla Commissione, è stato il primo punto affrontato alla ripresa dalla pausa ferragostana. Elemento, finito al centro di una profonda discussione e contrapposizione e che aveva determinato lo stop al Collegato. Quindi l'audizione dei cosiddetti “portatori di interessi”, ossia le associazioni ambientaliste ma anche i rappresentanti dell'Ance. Poi la presentazione del correttivo numero 856 passato a maggioranza.



Ambientalisti sul piede di guerra

Ad annunciare battaglia sono le associazioni ambientaliste che non risparmiano critiche preannunciando ricorsi al Governo in caso di approvazione. «L’emendamento ripercorre una strada che è già stata bloccata dalla Corte costituzionale numerose volte - dice Stefano Deliperi, portavoce del Gruppo di Intervento giuridico -. Tutte le aree tutelate con vincolo paesaggistico necessitano di co-pianificazione, cioè la Regione può disporne solo pianificando insieme con lo Stato e la Corte costituzionale loha certificato. Non solo: «Se questo provvedimento sarà approvato così - aggiunge - faremo ricorso al Governo».



Una pezza nel mare

A guardare positivamente il provvedimento, manifestando una certa perplessità è anche il mondo delle costruzioni. Per Pierpaolo Tilocca, presidente dell'Ance l'emendamento «è un passo, ma è sostanzialmente una pezza nel mare, avevamo auspicato che si potesse affrontare prima, non a fine legislatura, e in maniera organica il tema dell’urbanistica edella tutela del territorio». Sulla stessa lunghezza d'onda anche la Rete delle professioni, che in Sardegna conta circa 20 mila iscritti. Non a caso il presidente FedericoMiscali ha ribadisce la necessità di una «riscrittura della legge urbanistica, una provvedimento che non potrà essereadottato in questa legislatura ormai alla fine».