Alberghi Costa Smeralda, premio ai dipendenti per la stagione 2022

Le aspettative per la stagione turistica 2022 sono state superate e gli alberghi della Costa Smeralda premiano i dipendenti. Per ognuno degli 800 lavoratori un premio di circa 700 euro. È la decisione adottata da Sardegna Resorts srl, l'azienda che ha la proprietà con Qatar Holding e Smeralda Holding e la gestione con Marriott degli alberghi Cala di Volpe, Cervo, Romazzino e Pitrizza in Costa Smeralda. Superata l'emergenza Covid, il gruppo ha registrato «un recupero importante dei parametri pre Covid» tanto da consentire l'erogazione del premio ai lavoratori e ha premiato i lavoratori.



I numeri sono eloquenti

La stagione 2022 è stata caratterizzata da un trend positivo rispetto al 2021 con un fatturato di più 34.365 milioni. Complice il bel tempo e la stagione, considerata una delle più lunghe degli ultimi decenni, l'andamento positivo ha visto buoni risultati anche a settembre e ottobre, legati dallo slittamento dei pernottamenti rispetto ai mesi centrali della stagione.«In base ai primi report di Sardegna Resorts, per le strutture a 5 stelle e lusso della Costa Smeralda il 2022 si è chiuso in maniera ottimale con un più 18 per cento rispetto all'anno pre covid 2019 - commentano Danilo Deiana segretario della Filcams Cgil e Manolo Lai segretario della Fisascat Cisl -. Dunque si può registrare un vero anno record». Crescita anche per quanto riguarda l'occupazione del personale dipendente. «In questo caso si registra un incremento positivo con una massa salariale complessiva per i quattro alberghi pari a 24 milioni di euro - proseguono i due sindacalisti -, con un incremento di 8 milioni di euro rispetto al 2021 e 6 milioni rispetto al 2019».

Il premio

Quanto al premio di risultato per i dipendenti, è stato calcolato tenendo conto «della crescita percentuale del margine operativo lordo consolidato come risultato complessivo dell'azienda rispetto al dato dell'anno precedente». E poi tenendo conto dell'incidenza del costo del lavoro sul totale di ricavi per singola unità produttiva rispetto al consolidato del 2021.«Tali indicatori, risultati tutti positivi - proseguono -, hanno prodotto un premio di produzione pari a 620,16 euro per parametro 100; 651,17 euro per parametro 105; 713,18 euro per parametro 115». Il premio sarà erogato ai dipendenti in servizio per la la stagione 2023.

Le prospettive

All'orizzonte c'è ora la nuova stazione verso cui ci sono forti aspettative. «Si prefigura una stagione 2023 migliore di quella passata grazie anche al ritorno importante del mercato americano - concludono-. Sono in programma diversi eventi volti alla destagionalizzazione, in particolare nel mese di maggio e con il turismo congressuale nel mese di ottobre. Sulla destagionalizzazione pesa sempre la mancata continuità territoriale e quindi la mancanza e carenza di collegamenti che limita fortemente il settore rispetto al suo reale potenziale».