Sos liquidità: alberghi, edilizia e autosaloni in apnea. Il filo diretto con Il Sole 24 Ore

Ricordo che le banche stanno ricevendo dalla banca centrale europea il denaro al costo di - (meno) 0,75%. E non danno alcuna certezza sui tassi. Nel decreto doveva essere fissato il tasso d’interesse massimo in misura non superiore all’1% e senza alcun altro costo aggiuntivo o mascherato. Le imprese del comparto turistico sono a zero fatturato, zero cash flow e costi fissi che invece corrono. Nessuna sospensione o riduzione di bollette et similia (benché ai primi di marzo il governo avesse sbandierato tale possibilità). Tanto fumo e niente arrosto, come sempre in un sistema malato come il nostro. Quel po' di liquidità che giungerà alle imprese italiane giungerà Tardi e postuma.

Avv. Francesco Ponte

Coordinatore Federalberghi Extra, Palermo

Calcestruzzo in crisi

Anche io ho chiesto all’istituto di credito con cui lavoro abitualmente, ma non hanno ancora indicazioni di come avviare il procedimento. Non si sa neppure quali saranno i tassi applicati e il costo pratica. Apprezzo la disponibilità a fornire la garanzia, ma si tratta comunque di debiti che gli imprenditori devono essere in grado di ripagare. Mi è sembrato poi di individuare una clausola che ti impedisce di licenziare se accedi a questo credito , ma chi ci può garantire che tutto torni come prima? Come possiamo essere certi di poter mantenere lo stesso livello occupazionale ? Io lavoro nell’ambito dell'edilizia, vendo materiale edile e produco calcestruzzo, il mercato dopo anni di sofferenza era leggermente migliorato, ma oggi penso sia difficile prevedere che riprenderà come prima: probabilmente molti lavori soprattutto quelli dei privati saranno rimandati perché tante persone resteranno senza lavoro, pensiamo a tutti i lavori di manutenzione di attività turistiche che perdono completamente la stagione estiva. Nel decreto a mio avviso andava prevista una parte di finanziamento a fondo perduto, così si aiutavano gli imprenditori a ripartire.

Enrica Paternoster

Banche in surplace

La nostra banca, alla quale due settimane fa abbiamo inviato una richiesta di finanziamento, ci ha risposto nelle scorse settimane che stanno aspettando i “decreti attuativi” e che non ci sono ancora le direttive necessarie per poter procedere ad avviare la pratica.

Il problema consiste proprio nel “mezzo utilizzato per far fronte all'emergenza”. Si sarebbe dovuto procedere erogando denaro da accreditare direttamente sui conti correnti, a fondo perduto, come sta procedendo la Germania (ma per noi è un’utopia). Fare indebitare le imprese non è eticamente corretto e non lo chiamerei “aiuto” alle imprese e/o “Cura Italia”. Allora, sarebbe stato più dignitoso per noi Italiani avere la possibilità di riprendere il lavoro, anche senza finanziamenti, attraverso la riattivazione, da parte dello Stato, dei cantieri, anche solo per le manutenzioni ordinarie e straordinarie sulla rete autostradale nazionale, nelle scuole, sulle grandi opere come viadotti, ponti, ecc. Ciò avrebbe veramente riattivato l’economia. Ma è una speranza vana, visto che stiamo aspettando dalla crisi del 2008. Il «non si può fare» va ricercato essenzialmente nella mancanza di logica e capacità organizzativa del lavoro in sicurezza; prova ne è il cantiere del Ponte Morandi, che a dispetto di ogni vincolo sta procedendo senza interruzioni.

Alessia Moneta

Autosalone e centrale rischi

Sono il titolare di un autosalone in provincia di Macerata con un volume d’affari di 6,5 milioni di euro. Mi rivolgo a voi per avere un consulto su un aspetto a mio avviso importante anche a livello generale quando un’impresa si trovi nella necessità di avviare una richiesta di affidamento presso un istituto di credito o presso un altro operatore parabancario.