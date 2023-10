Albergo nautico diffuso: la nuova ricettività ecosostenibile

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

In vacanza nell’albergo nautico diffuso, all’insegna dell’ecosostenibilità turistica. È il nuovo modo di fare ricettività sostenuto dalla Regione Sardegna in cui i servizi a terra, dove saranno comunque sistemati i servizi di accoglienza, registrazione e assistenza dei clienti, si sposano con la possibilità di vivere il mare nelle ore diurne e nel raggio di tre miglia dal porto di “ancoraggio”.

Tutti in barca

Quanto al funzionamento, gli alberghi nautici diffusi saranno composti «da un numero non inferiore a sette unità da diporto per non meno di cinquanta posti letto “in cabina”, e potranno essere concesse in uso ai clienti solo con contratti di locazione di durata compresa fra un minimo di 24 ore ed un massimo di quattro settimane».

Loading...

Non è consentita la navigazione notturna e quella oltre le tre miglia dalle linee base delle acque territoriali delle unità da diporto costituenti albergo nautico diffuso.

Nuovi posti letto

La nuova tipologia di albergo nautico diffuso, presentato ufficialmente nel corso dell’iniziativa TTG Travel Experience 2023 di Rimini rientra nell’ambito del percorso avviato dalla Regione con l’istituzione dell’albergo diffuso nel 1998. Per l’assessore regionale al Turismo Gianni Chessa, l’albergo nautico diffuso consente «di continuare a lavorare in una direzione che ci sta molto a cuore e in cui la Sardegna è sempre stata un modello: l’ecosostenibilità. La creazione di nuovi posti letto di questo genere, infatti, ci permette di aumentare la capacità ricettiva dell’isola salvaguardando le nostre meravigliose coste».

La sostenibilità in albergo

Per le strutture ricettive poi una novità: il riconoscimento di ecosostenibilità. Una pratica avviata nell’ottica di «un miglioramento della qualità dell’offerta ricettiva, anche e soprattutto in termini di sostenibilità ambientale e sociale». Condizione per ottenere il riconoscimento è il rispetto dei requisiti previsti dalle norme che non comprendono esclusivamente il rispetto della sostenibilità ambientale, ma anche di quella sociale e culturale.