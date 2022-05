Alberi in città, la più green è Genova. Sorpresa Reggio Calabria al terzo posto

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

I luoghi comuni italiani indicano il Mezzogiorno come un’area in cui spesso l’attenzione alla sostenibilità è piuttosto bassa. Invece lo studio di OpenPolis pubblicato dal Ministero della Transizione Ecologica contiene una sorpresa: Genova è la città italiana, tra quelle metropolitane (14 in totale), con più territorio coperto da alberi (72% della propria superficie coperta da alberi, prati o parchi), seguita da Firenze (58%) e Reggio Calabria (48%). Se procediamo per luoghi comuni, la sorpresa è proprio nel terzo posto di Reggio Calabria, che dimostra di tenere molto al verde, così come Messina (45%) che si trova al quarto posto. Scorrendo la graduatoria è giusto annotare le ultime due posizioni, ovvero Venezia (ultimo posto, 4%) e Milano (penultima, 11%).

LA MAPPA DEI BOSCHI IN CITTÀ Loading...

L’exploit di Reggio Calabria

Prima di parlare delle prime due posizioni, è necessario un focus sull’exploit di Reggio Calabria che deriva da più fattori. Intanto la città metropolitana è l’unica in Italia ad avere all’interno un parco nazionale, ovvero il parco nazionale dell’Aspromonte, da cui deriva anche il nome del progetto assegnato (con fondi Pnrr) da 118 milioni di euro, «Aspromonte in città, una città metropolitana verde, sostenibile, inclusiva e smart».

Loading...

Attualmente (dati Istat 2021) la città metropolitana ha circa 105 metri quadri di verde urbano per abitante, a fronte di una media nazionale di poco al di sotto di 34 metri quadri per abitante. Il progetto da 118 milioni aumenterà questi numeri e non è l’unico. Infatti, come spiegato dal sindaco facente funzione di Reggio Calabria (e della città metropolitana) Carmelo Versace, «esiste un secondo bando, con risorse Pnrr, dove è previsto un investimento sulla forestazione. Dovremmo ottenerlo, a maggio consegneremo i progetti».

I progetti Pnrr

L’avviso è diviso in tre zone, rispettivamente con 92, 92 e 130 ettari quindi in totale circa 300 ettari: nel bando la città metropolitana ha previsto la piantumazione di 1.000 nuove piante per ettaro.

Si toccherà quota 300mila nuove piante, un record.