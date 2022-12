«Alberi» di Lab24 vince il premio data journalism del Glocal festival

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

“Alberi”, il longform di Lab24, l'area visual del Sole 24 Ore realizzato in collaborazione con Dalk – Data Talk, si aggiudica il premio data journalism del Glocal festival, il festival del giornalismo digitale che si è svolto a Varese dal 10 al 12 novembre.



L'articolo, corredato da illustrazioni, dati, grafici e mappe, spiega perché gli alberi, e il verde urbano in generale, rappresentano uno degli elementi fondamentali per lo sviluppo delle città in ottica sostenibile; partendo da un'analisi dei dati e passando per gli obiettivi del PNRR.



Loading...

Costruire una fotografia univoca del verde urbano in Italia si è rivelato un compito difficile. Manca un sistema di monitoraggio dettagliato nazionale e bisogna fare i conti con scarsa omogeneizzazione e lento aggiornamento dell'informazione statistica a livello comunale o anche solo di città metropolitane.

Lab24 sta dedicando una serie dei suoi lavori alle conseguenze dei cambiamenti climatici, in particolare in Italia. Come «Il ghiaccio che resta», un approfondimento dedicato allo scioglimento dei ghiacciai del nostro arco alpino certificato dai dati dalla più lunga serie storica di bilancio di massa glaciale effettuata sui ghiacciai dagli anni Sessanta a oggi.

Lab 24 nel 2021, dopo aver ricevuto il primo premio come “Best individual editorial experience” dei Lovie Awards per “Cose che noi umani”, la cronistoria visual degli eventi legati alla pandemia, è stata premiata ai “Webby Awards” nella categoria “Websites and Mobile Sites”, per la Best Navigation/Structure: i Webby Awards sono il riconoscimento internazionale più prestigioso per le eccellenze digitali, conferito dai membri dell'International Academy of Digital Arts and Sciences (IADAS).