Alberica Brivio Sforza nuova guida del private di Lombard Odier in Italia

2' di lettura

Alberica Brivio Sforza è la nuova managing director per le attività di Private Banking in Italia di Lombard Odier . La manager è responsabile dell'ufficio italiano del Gruppo con l'obiettivo di continuare a potenziare la presenza della clientela italiana e lo sviluppo commerciale delle attività locali di Private Banking in Italia. Alberica raccoglie le redini di Giorgio Riccucci che ha lasciato la società.



Una banca con 225 anni di storia

Banca Lombard Odier & Co SA, società di gestione patrimoniale con sede a Ginevra, è interamente controllato dai managing partner e vanta una storia di 225 anni nel campo dell'innovazione e nell'offerta di supporto in materia di investimento ai propri clienti. A giugno 2021 il Gruppo gestiva attivi totali dei clienti per 352 miliardi di franchi svizzeri. Lombard Odier ha una forte presenza internazionale e l'Italia rappresenta un mercato strategico per la Banca.

Loading...

Forte esperienza nella clientela di alto standing

Alberica Brivio Sforza lavora nel settore bancario da oltre 20 anni. Ha iniziato la sua carriera nel mondo istituzionale, lavorando tra Milano e Londra, in particolare al New York Stock Exchange, prima di riorganizzare e sviluppare le attività internazionali di Longview Partners AM. Nel 2010 è entrata in Julius Baer Italia SpA come responsabile della strategia e del business development. Successivamente, è stata per cinque anni Head of Wealth Management, responsabile delle relazioni UNHWI e HNWI in BNP Paribas. Nel 2016 la nomina a Managing Director del Wealth Management di JP Morgan International Ltd a Milano, gestendo un team di senior banker. Nel corso della sua carriera, Alberica ha contribuito alla fase di start-up di Antfactory, fondo di Venture Capital a Londra, dove ha sviluppato una rete importante di partner commerciali, intermediari e investitori in tutta Europa, e in quella di Sator Group, fondo di Private Equity in Italia, dove ha gestito la strategia e la struttura di Sator Private Equity and Hedge Funds.

Alberica Brivio Sforza è basata a Milano e riporterà a Henry Fischel-Bock, CEO di Lombard Odier (Europe) SA (LOESA) e a Stephen Kamp, Head of Southern Europe & Latin America nell’unità Private Clients.