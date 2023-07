Alberta Ferretti, all’asta da Sotheby’s 18 abiti da star per sostenere l’Emilia Romagna

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il 26 maggio, pochi giorni dopo l’alluvione che aveva devastato la sua regione, Alberta Ferretti aveva voluto in ogni caso tenere la sfilata della sua collezione Resort 2024 a Rimini, con lo sfondo del Castello Sismondo. Un evento simbolo di resilienza, bellezza e rinascita, secondo la stilista, con il gruppo Aeffe, al quale il marchio fa capo, che aveva annunciato in quell’occasione due iniziative solidali con le popolazioni colpite: i proventi della vendita di T-shirt con la scritta “Io ci sono” sarebbero state devolute ad associazioni del territorio, come quelli di un’asta di abiti d’archivio, indossati da celebrità come Angelina Jolie e Sharon Stone.

L’attesa asta è stata finalmente annunciata: sarà organizzata online da Sotheby’s e si terrà dal 10 al 13 luglio offrendo una selezione di abiti Alberta Ferretti indossati sui red carpet più importanti del mondo. «L'idea di quest'asta benefica è nata in me nei giorni in cui stavo preparando il mio fashion show di Rimini e sui telegiornali scorrevano le immagini dei danni incredibili causati dall'alluvione - ha spiegato Alberta Ferretti -. Ho subito pensato che fosse importante partecipare attivamente alla raccolta di fondi per supportare la nostra regione. Quindi oltre che ad impegnarci attivamente, con il supporto dei nostri dipendenti, in una donazione e ad aver creato delle felpe i cui proventi dalle vendite andranno in beneficenza, ho deciso di dare vita a un'asta di abiti speciali. Rivolgersi a Sotheby's è stato un atto spontaneo in quanto è un punto di riferimento assoluto in questo settore e sono molto grata a tutto il suo team per avermi supportato in maniera così professionale per questa attività, che spero contribuirà ad aiutare la ricostruzione nelle aree così severamente colpite».

«Siamo davvero felici di collaborare con Alberta Ferretti ad un’asta così speciale. Non capita tutti i giorni di avere il piacere di unire queste due discipline - la moda e l’arte - ma ancora più emozionante è farlo per raccogliere fondi necessari ad una causa così importante», ha commentato Sara Miconi, responsabile del dipartimento Gioielleria di Sotheby's Italia.

L'asta online includerà 18 abiti da sera indossati negli anni da celebs come Angelina Jolie, Sharon Stone, Amanda Seyfried, Eva Longoria, Cate Blanchett, Chiara Ferragni ed Elsa Hosk, in momenti di rilevanza internazionale come il Festival di Cannes e Venezia, i Vanity Fair Oscar Party e i Bafta. Una selezione di questi abiti sarà esposta al pubblico presso la sede milanese di Sotheby's l'11 e il 12 luglio.