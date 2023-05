Alberta Ferretti conferma la sfilata a Rimini: «Messaggio di positività»

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Il Gruppo Aeffe conferma la sfilata di Alberta Ferretti in programma a Rimini, a Castel Sismondo, venerdi 26 maggio. La decisione è arrivata dopo un confronto con le istituzioni, «in accordo con il Sindaco di Rimini e in condivisione con le istituzioni, la Regione e il Governo, nelle figure del Sottosegretario di Stato al Ministero della Cultura Lucia Borgonzoni e del Ministro del Turismo Daniela Santanché», recita una nota inviata dall’azienda.

La stilista: «Importante messaggio di positività»

La sfilata, nelle intenzioni del gruppo, rappresenta la voglia dell’Emilia Romagna di ripartire dopo i fatti catastrofici della scorsa settimana che hanno colpito in particolar modo le province di Ravenna e Forlì.«In questo momento stiamo lavorando alla sfilata in un’atmosfera di grande tristezza per quello che sta accadendo intorno a noi, a pochi chilometri dalle nostre case e dalla nostra azienda - ha detto Alberta Ferretti, fondatrice e direttrice creativa del marchio - . Mi sono posta tante domande in questi giorni, non nego di aver seriamente pensato di fare un passo indietro annullando l’evento, ma poi, dopo essermi confrontata a lungo con le istituzioni, a cui va tutta la mia stima per come stanno gestendo l’emergenza, ho capito come la nostra sfilata potesse portare con sé un importante messaggio di positività». Oltre a voler salvare e valorizzare il lavoro di tutti coloro che hanno lavorato all’organizzazione dell’evento, la stilista e imprenditrice romagnola ha sottolineato l’importanza di utilizzare creatività e bellezza per «stimolare quella positività e quell'ottimismo che il popolo romagnolo coltiva da sempre inun'atmosfera di grande accoglienza e umanità». Il tutto agli occhi di un pubblico internazionale: i clienti del brand, ma anche tutti i turisti che visitano la Romagna durante l’estate.

Loading...

La sinergia con le istituzioni e il supporto al territorio

«Rimini e la Romagna vogliono ripartire dopo l’immensa tragedia che ne ha colpito il corpo e l’anima. Ci stiamo tutti rimboccando le maniche, giorno e notte, per farci trovare pronti a essere quello che siamo: il cuore dell’Italia che ospita e ti fa sentire sempre a casa tua - ha dichiarato il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad -. Per noi ripartire vuol dire tornare ad avere fiducia perché è lavoro e sicurezza per centinaia di migliaia di famiglie e persone».

Il gruppo Aeffe, cui fanno capo anche i brand Moschino e Pollini, si impegnerà con una donazione a beneficio di associazioni attive sul territorio. Al contempo, l’azienda si sta attivando anche per organizzare un’asta benefica dedicata alle VIC del brand Alberta Ferretti, durante la quale verranno battuti pezzi speciali d’archivio. I proventi dell’asta, oltre che quelli della vendita di una T-shirt decorata con la scritta “Io ci sono”, saranno interamente devoluti in beneficenza. L’impegno a supporto del territorio coinvolge anche i dipendenti del gruppo che devolveranno il corrispettivo di un’ora di lavoro e l’azienda farà un’ulteriore donazione di pari importo.