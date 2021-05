Albertini dice no alla candidatura a Milano (ma parteciperà alla campagna elettorale)

4' di lettura

Alla fine Gabriele Albertini ha detto no alla candidatura per il centrodestra alle amministrative di Milano. La risposta era sostanzialmente attesa nel capoluogo lombardo, mentre invece a Roma tutti continuavano a fare il tifo per il si. Da qui ne è derivata una comunicazione dietro le quinte alquanto bizzara: al Nord gran parte degli interlocutori politici davano per scontato un suo rifiuto, nella Capitale tutti pensavano che alla fine avrebbe accettato.

Tant’è. Come lui stesso ha spiegato nella sua lettera - pubblicata oggi 15 maggio perché anniversario del suo primo insediamento da sindaco nell’ormai lontano 1997 - le ragioni personali prevalgono su quelle politiche. «Purtroppo devo comunicare che per un insieme di ragioni personali non posso accettare questa generosa opportunità offerta».

Nelle ultime settimane si erano rincorse voci sul fatto che potesse ripensarci e tentare ancora la scalata a Palazzo Marino, e che la sua freddezza, dopo i primi avvicinamenti con il leader della Lega Matteo Salvini, dipendesse dal fatto che altri leader (Giorgia Meloni da una parte; Silvio Berlusconi dall’altra, secondo alcuni ancora rancoroso per la sua uscita da Forza Italia anni fa) non gli avessero subito steso un tappeto rosso.

Del resto, i sondaggi lo davano in effetti come il candidato più gradito per la coalizione. Non è un caso che Giorgia Meloni nei giorni scorsi abbia ribadito il suo apprezzamento per Albertini, sottolineando di volerci parlare - e poi di essere riuscita a parlarci per esprimere il suo sostegno ad una eventuale candidatura.

Ma evidentemente le ragioni “interne”, come le ha definite Albertini, sono prevalse su quelle esterne. E poi c’è anche da dire che, sebbene i milanesi abbiano una buona memoria dei suoi mandati da primo cittadino, durati dal 1997 fino al 2006, alla prossime amministrative la vittoria non ce l’avrebbe avuta comunque in tasca, ma avrebbe dovuto affrontare una campagna elettorale con il coltello fra i denti contro Giuseppe Sala, sostenuto dal centrosinistra per la seconda volta.