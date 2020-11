Albertini e quella galleria di campioni del Milan: «Ma quando vidi Maradona rimasi incantato» Il “metronomo” del grande Milan di Sacchi e Capello racconta i campioni rossoneri degli ultimi decenni, allargando il discorso agli aspetti più ampi di un settore che, come tutti gli altri, è nel pieno della bufera di questo inclemente anno pandemico di Dario Ceccarelli

Lo chiamavano il metronomo. Quello strumento, essenziale, che dà il tempo ai musicisti. Un soprannome ambizioso ma Demetrio Albertini, dopo 14 anni di militanza in “casa Milan “ (cinque scudetti e tre Champions League), non teme di misurarsi con le parole. E neppure col pallone «che è stato il mio primo compagno di gioco».

Lo stesso Demetrio nella prefazione del suo nuovo libro (Ti racconto i campioni del Milan, i fuoriclasse che hanno fatto la storia del club rossonero, Gribaudo editore, euro 18,50) lo spiega con la naturalezza di chi è abituato a stare al centro del traffico. «Sì, mi chiamavano il metronomo perchè giocando da centrocampista centrale dettavo i tempi alla squadra, così come fa il direttore d'orchestra con gli orchestrali». Ah però…Eccolo qua, Albertini. Con quella sua aria da eterno ragazzo che ti imbroglia un po'. Sembra appena uscito da un campetto di periferia o da un'aula universitaria. In realtà anche il buon Demetrio, 49 anni, un paio di tagliandi li ha già fatti. Prima come uno dei più validi centrocampisti della sua generazione, poi come giovane dirigente del calcio, un mondo che conosce come le sue tasche («Almeno dieci dei venti allenatori attuali della serie A hanno giocato con me…», dice come se fosse la cosa più normale del mondo).

Oggi Albertini è presidente del settore tecnico della Fgci, ma gli piace anche allargare il discorso agli aspetti più ampi di un settore che, come tutti gli altri, è nel pieno della bufera di questo inclemente anno pandemico. «Eh, sì, anche il calcio, è in forte affanno», conferma. «Il virus ha provocato una secca accelerazione della crisi. Gli stadi sono vuoti, le casse pure, gli sponsor più guardinghi. Anche i ricavi del merchandising sono diminuiti. Senza dimenticare il problema dei diritti televisivi: prima erano una garanzia, adesso sono in calo anche quelli… Ora le società dovranno confrontarsi con una parola non a tutti gradita: sostenibilità. È inevitabile. Non c'è più tempo per far finita di nulla».

Parole non scontate che confermano una cosa: che in questa tempesta la campana suona per tutti. Anche per un mondo, quello del calcio, quasi sempre sordo agli appelli di una maggior sobrietà. Ma prima di affondare il bisturi su questi argomenti, non proprio entusiasmanti, ci sta una bella domanda a bruciapelo sul Milan, visto che il Vecchio Cuore rossonero con i suoi campioni è al centro del libro di Albertini.

Ma Demetrio spiegaci un po': davvero il Milan vuole vincere lo scudetto? Non è troppo dipendente da Ibrahimovic?

«Andiamo con ordine. Questo Milan non è venuto fuori adesso. Già dopo il primo lockdown ha cominciato un ciclo virtuoso che poi ha proseguito in questa nuova stagione. La sua forza è frutto di una continuità che viene da lontano. Poi, certo, dietro a una simile crescita ci sono tante concause…».