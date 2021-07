Alberto Apostoli: «Il benessere esce dalla Spa e avvolge lo spazio urbano»

Il marchio Lefay, proprietà della famiglia Leali, mette al centro il tema del benessere a 360°, in piena sintonia con la filosofia dello Studio. Come è stato concretamente declinato il progetto del benessere nel Lefay Resort & Spa Dolomiti?

Il concetto di architettura alpina è stereotipato e il committente aveva il desiderio di uscire dagli schemi, mantenendo un legame con il contesto, ma con un carattere di italianità e sobrietà complessiva. Ho impostato il progetto mettendo al primo posto non l’estetica, ma le sensazioni dell’ospite. Ci siamo focalizzati sui coni visivi, sulle proporzioni degli spazi, né troppo ampi né troppo costretti, sulle luci, sui flussi, sui materiali, non necessariamente lussuosi, ma gradevoli e naturali, come il legno di castagno (ci sono boschi di castagno in zona) e la Tonalite, pietra locale che offre una sensazione di morbidezza al tatto. Con lo stesso approccio abbiamo avviato il restyling del Lefay Resort & Spa Lago di Garda a Gargnano, che verrà completato il prossimo anno. Collaboreremo con Lefay anche nel prossimo progetto della collezione, previsto in Toscana.

Che sfide presentano progetti correlati al benessere in contesti geografici e climatici differenti?

È un tema che sto affrontando relativamente ai progetti per Virtu Resort and Residences, azienda guidata dalla visionaria canadese del benessere Sandi Lesueur, con cui realizzeremo resort e destinazioni residenziali dal Canada al Messico, alla Croazia. A breve apriranno i cantieri dei resort in Messico a Tulum, e in Canada a Kelowna, nella British Columbia. Il primo, sulla Riviera Maya proporrà una medical spa, a metà strada tra la spa leisure e il centro di cura, in cui si sperimenta il benessere e si impara uno stile di vita. Sarà ispirato alla potente energia naturale che circonda il luogo, a partire dalla giungla. Mentre in Canada, a nord di Vancouver, tra i laghi, si respirerà la cultura del Nord America, integrata con la cultura locale dei nativi americani, che concepiscono la natura come elemento dominante di cui l’uomo non è che una parte. Anche in questo caso sarà una medical spa con hotel.

Tornando in Italia, quali altre prospettive si presentano sul tema del benessere?