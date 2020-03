Alberto Sordi, 100 anni fa nasceva l'attore specchio degli italici vizi Nato il 15 giugno del 1920 e scomparso nel 2003, il grande interprete romano è stato uno dei volti più importanti della storia del nostro cinema di Andrea Chimento

Alberto Sordi nel 1999 (Reuters)

Una maschera unica, tragica e grottesca, cinica e comica allo stesso tempo, in cui tutti gli italiani si sono rispecchiati: si può riassumere così la figura di Alberto Sordi, uno dei più grandi attori della storia del nostro cinema, di cui quest'anno ricorre il centenario della nascita.

Il 15 giugno del 1920 è infatti venuto al mondo Alberto Sordi, figlio di un professore di basso tuba, che lo guida sulla strada della musica. A dieci anni Sordi canta da soprano nel coro della Cappella Sistina e a sedici incide un disco di fiabe musicali per bambini.

Gli esordi come doppiatore

La grande svolta, però, arriva a diciassette anni e non (sol)tanto perché nel 1937 fa la sua prima apparizione come comparsa al cinema in «Scipione l'Africano» di Carmine Gallone: il primo successo arriva perché, seppur così giovane, vince il concorso della MGM come doppiatore di Oliver Hardy, a cui darà voce per qualche anno. La bravura come doppiatore lo porta a prestare la voce, tra il 1945 e il 1950, a divi del cinema americano come Robert Mitchum, Victor Mature e Anthony Quinn. Ma non solo: a volte doppia anche interpreti italiani, come succede con Marcello Mastroianni in «Domenica d'agosto».

Lavora anche nel teatro leggero e alla radio, prima di diventare una celebrità in campo cinematografico nel corso degli anni Cinquanta.

I successi cinematografici

Federico Fellini lo sceglie come protagonista del suo esordio in solitaria «Lo sceicco bianco» (dopo aver diretto a quattro mani «Luci del varietà») del 1952, ma avrà ancora più notorietà con il successivo «I vitelloni» del 1953, sempre di Fellini, e con l'indimenticabile personaggio di Nando Moriconi in «Un giorno in pretura» (1953), prima, e soprattutto in «Un americano a Roma» (1954), poi.

Con queste prime figure si sviluppa la carriera di un interprete che ha saputo rappresentare i (tanti) vizi e le (poche) virtù degli italiani, all'interno di una galleria di volti comici semplicemente indimenticabili.

Tra i tantissimi, non possiamo non ricordare il doppiogiochista de «Il moralista», il soldato lavativo de «La grande guerra», il toccante ruolo del sottotenente in «Tutti a casa», il “vigile” e il “medico della mutua” negli omonimi film di Luigi Zampa, la vittima di un errore giudiziario in «Detenuto in attesa di giudizio», il cinico aristocratico Gian Maria Catalan del Monte in un episodio de «I nuovi mostri» o il memorabile signor nessuno di «Un borghese piccolo piccolo».