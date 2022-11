Alberto Zamperla, il signore delle giostre dagli Stati Uniti alla Corea del Nord

Cresce intanto anche la famiglia con la nascita dei tre figli: Antonio, il nome è quello del nonno fondatore dell’azienda, Alessandro e Adriano. Come in tante Pmi in azienda sono presenti anche la moglie e i fratelli di Alberto. Anno dopo anno nel mondo cresce la notorietà dell’azienda che si afferma con regolarità con le sue giostre agli Iaapa, The Global Association for the Attractions Industry, equivalenti agli Oscar del cinema.

L’azienda vicentina diventa una vera e propria multinazionale con clienti in tutto il mondo con un export che vale il 95% dei ricavi, e Alberto Zamperla è il leader, sempre in prima linea, sia per testare le novità insieme ai figli come è presente quando il suo rodato team di collaboratori provvede alla messa in opera delle attrazione nei parchi di tutto il mondo.

Nel 2007 acquisisce Minitalia, storico parco per le famiglie a pochi chilometri da Milano, in compartecipazione con il gruppo bergamasco Thorus. Minitalia sotto la supervisione di Alberto Zamperla, con il know how e la creatività del team veneto rinasce dopo quattro mesi di duro lavoro come Minitalia Leolandia Park. «Tutto era in pessime condizioni, gli impianti non erano a norma, erano anni che non si faceva manutenzione. Abbiamo rifatto tutto, portato nuove attrazioni, eliminato le barriere architettoniche» raccontava orgoglioso e soddisfatto Alberto Zamperla. Tra le novità ci sono dieci attrazioni tra cui Tiger mountain, montagne russe di ultima generazione, Cannonball, torre balistica che spara i visitatori in aria e li fa precipitare a terra per forza di gravità, le Rapide di Leonardo ed Electro Spin, all’epoca attrazione unica in Italia. Il giorno dell’inaugurazione di Leolandia, era il 14 marzo 2008, una giostra si blocca. Arriva il presidente Zamperla, si toglie la giacca, rimbocca le maniche e inizia ad armeggiare con i meccanismi, si fa passare degli attrezzi e dopo una manciata di minuti di lavoro l’attrazione riparte. «Tutto a posto» disse soddisfatto il presidente del Gruppo. Sentiva Minitalia Leolandia come una sua creazione e la voleva fare crescere come parco per le famiglie ma al contempo anche show room per le creazioni dell’azienda. Leolandia funziona molto bene, fa il pieno di visitatori e i conti riprendono quota. Dopo solo tre anni si chiude il capitolo Leolandia con la cessione a Thorus delle quote.

Le giostre di Zamperla Photogallery11 foto Visualizza

Ma Alberto Zamperla è sempre pronto per le grandi sfide e vince una gara indetta dal New York City Economic Development per gestire un lotto di Coney Island, parco di divertimenti per generazioni di newyorkesi, in fase di declino e al centro di un importante piano di rilancio voluto dal sindaco Michael Bloomberg. Le regole imposte dagli americani sono rigide con un termine improrogabile per l’apertura al pubblico, l’ultimo week-end del maggio 2010. Un grande progetto dove viene schierata tutta la capacità nel fare del gruppo vicentino in una lotta contro il tempo.

Nel cantiere si lavora giorno e notte per assemblare e collaudare le attrazioni, asfaltare le aree, formare il personale locale e il presidente è sempre al fianco delle sue squadre. Il clima è quello di una grande famiglia dove tutti si conoscono, si chiamano per nome, intercalando il veneto all’inglese. Un clima che si respira, si vive in poche aziende. Come un capitano Alberto Zamperla è affiancato dai figli e controlla il cantiere. La mattina del 28 maggio il sindaco Bloomberg taglia il nastro e sale sulle giostre accompagnato da Alberto e Antonio Zamperla. Negli anni successivi il gruppo si aggiudica altri lotti di Coney Island e le giostre made in Vicenza divertono milioni di newyorchesi.