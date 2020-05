Albini: «Pronto il tessuto anti-virale, risultati incoraggianti»

Una possibile svolta di tipo industriale e di prodotto che arriva proprio dalle zone che hanno pagato maggiormente per questa pandemia, sia in termini di vittime che di perdite sociali ed economiche.

La ricerca è da anni la chiave produttiva e competitiva di quest’azienda: da poco è stato inaugurato Albini Next, un Think Tank nato per guidare il cambiamento nel tessile, fondato sull’evoluzione del know-how e su partnership industriali e accademiche. L’obiettivo, appunto, è creare nuovi materiali e tecnologie applicate, come le nuove tinture naturali, il riciclo in varie forme o processi di tracciabilità. A questo percorso ora si aggiunge quest’ultimo progetto sui tessuti anti-virali.

Albini Group ha 1300 dipendenti e sette centri produttivi

Basterà tutto questo per uscire dall’emergenza? «Al momento - sussurra Stefano Albini - il conforto sono le mail di solidarietà dei tanti dipendenti che ci scrivono di tenere duro. La cosa importante è che tutti si sentano comunque parte di una comunità, una comunità ferita ma che ha la forza di ripartire».

Al servizio dei giganti del lusso

Questa di Albino è la fabbrica di tessuti per camicie dove si servono i giganti del lusso mondiale. Da Kering a Lvmh, con i marchi di Gucci ed Hermes. Tra gli italiani Armani, Cucinelli, Zegna. E nonostante questo, oggi sono più le domande che le certezze. Come ripensare il lavoro in azienda, il futuro degli ordini, la ripresa dei consumi, il destino di mercati come gli Stati Uniti e l’Asia.

I telai hanno ripreso a funzionare dopo la chiusura del 16 marzo. Ora è operativo circa il 30% dei dipendenti, anche se per occuparsi di queste grandi macchine tessili non serve troppa vicinanza. Qui il distanziamento era già nelle cose in diverse fasi della produzione già prima del Coronavirus.