Alcantara, 300 milioni per crescere Piano espansivo dell’impianto del ternano che produce il tessuto in finta pelle

A Tokyo. Boragno (ceo Alcantara) al lancio della collezione di Yamamoto

2' di lettura

Era il 1915 quando la Società Idroelettrica di Villeneuve sceglieva la grande piana di Nera Montoro, in provincia di Terni, per aprire il suo stabilimento. Da oltre un secolo, dunque, quella parte di Umbria che confina con il Lazio è sede di un polo industriale specializzato nella chimica, che nel 1972 ha attratto anche Alcantara: l’azienda produttrice dell’omonimo tessuto di “finta pelle” in poliestere (inventato nel 1970 dallo scienziato giapponese Miyoshi Okamoto) è controllata dalla giapponese Toray Industries, ma ha a Nera Montoro il suo impianto produttivo e centro di ricerche mondiale, che si estende su 450mila metri quadrati.

Un polo al quale il gruppo guidato da Akihiro Nikkaku ha destinato un piano quinquennale da 300 milioni di euro per la sua espansione: nel 2023, quando il progetto sarà concluso, fra le sedi amministrativa e creativa di Milano e quella produttiva di Nera Montoro, Alcantara darà lavoro a circa 800 persone, dalle circa 560 di oggi. E già da quest’anno il programma di sviluppo prevede un incremento di circa il 20% della produzione.

Investimenti che seguono la crescita dell’azienda, guidata dal presidente e ad Andrea Boragno, che nel 2018 ha fatturato 197 milioni di euro e che prevede di chiudere il 2019 a oltre 200 milioni e con un Ebitda di oltre 60 milioni. Il 90% della produzione è destinato all’estero, soprattuto a Germania, Cina, Corea, Stati Uniti e Giappone. Una crescita sostenuta dalla versatilità del tessuto Alcantara: il 75% del fatturato deriva dalle applicazioni all’automotive (un esempio sono gli interni del concept Tonale, prossimo suv di Alfa Romeo, presentato al Salone dell’auto di Ginevra), il 10-15% dall’industria della moda (fra le ultime delle numerose collaborazioni, quella con Yohji Yamamoto) e il resto da interior design, arredamento ed elettronica di consumo (ricoperto di Alcantara è anche il nuovo laptop della linea Surface di Microsoft).

Una spinta alla produzione di Nera Montoro giunge anche dall’espandersi del consumo di prodotti “etici”, come quelli vegani: Alcantara è infatti considerata una delle prime pelli “cruelty free” immesse sul mercato. E ben 10 anni fa l’azienda ha ottenuto la certificazione di Carbon Neutrality, che attesta la compensazione delle emissioni di CO2 derivanti dall’attività produttiva. C’è sempre più verde fra le colline umbre.