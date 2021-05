Alcantara, la ricerca è artistica

La mostra «Nine Journeys Through Time» allo Yuz Museum Shanghai nel 2019, con installazioni durate da Davide Quadrio e Massimo Torrigiani e prodotta da Alcantara . Ph Courtesy Alcantara

“Riguardo al modello di business” conclude Boragno, “il rapporto con il mondo dell'arte è sofisticato e forte e buca la parte alta di mercato. È un ritorno difficile da quantificare, lo collocherei tra i valori intangibili, ma aiuta a consolidare prezzi e volumi anche nei momenti di crisi.”

In collaborazione con i musei

I costi principali per l'azienda sono gli spazi, la realizzazione delle opere e costi interni di sviluppo del materiale. Le iniziative partono sempre da un confronto tra l'azienda e un team di curatori, che identifica un primo brief, seleziona e coinvolge gli artisti. L'azienda è partecipe in tutte le fasi di sviluppo dei progetti. In Italia un dialogo speciale si è instaurato con il Maxxi di Roma, sin dalla sua apertura nel 2011, e in particolare con Studio Visit, programma a cura di Domitilla Dardi che dal 2018 ha posto in relazione i maestri del passato e quelli del presente come Namda Vigo (in foto di apertura «Crash», progetto site specific per la mostra «Codice di Avviamento Fantastico» prodotta da Alcantara presso il Palazzo Reale di Milano nel 2017. Ph. Henrik Blomqvist), Kostantin Grcic e i Formafantasma, chiamati a dare una chiave di lettura del patrimonio architettonico-progettuale utilizzando l'Alcantara come medium principale d'interpretazione.



Sipario in Alcantara progettato da Alfond Florens per «La bohème» di Puccini a cura de La Fura del Baus al Teatro Regio di Torino nel 2016

Iniziative e opere prodotte da Alcantara hanno attraversato il mondo asiatico dalla Cina al Giappone, alla Corea, come la recente partecipazione alla parata inaugurale che ha dato il via lo scorso 1° aprile alla 13° Biennale di Gwangju (Corea del Sud) intitolata «Minds Rising, Spirts Tuning». La parata «The Procession: Through the Gates» è stata curata e prodotta da Davide Quadrio e ha coinvolto gli artisti Angelo Plessas e Sangdon Kim, che hanno esplorato applicazioni inedite del materiale.