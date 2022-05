Alcaraz, il baby fenomeno spagnolo vince a Madrid e arriva da big al Foro Italico

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Dopo il numero uno del mondo Novak Djokovic, anche Alexander Zverev si inchina a Carlos Alcaraz, il baby fenomeno spagnolo che ha così conquistato il torneo Atp 1000 di Madrid superando nettamente il tedesco in due set 6-3, 6-1 nella finale appena giocata. Quest’anno sono già diversi i tornei vinti dal 19enne spagnolo che sta bruciando le tappe: nel 2022 ha infatti già conquistato Miami, Rio de Jainero e Barcellona. Ora è atteso per gli Internazionali di Roma appena, dove i tifosi sognano un duello con il giovane italiano Jannik Sinner.

Per Alcaraz quarto torneo vinto nel 2022, quinto in carriera

Carlos Alcaraz ha conquistato il «Mutua Madrid Open», quarto Masters 1000 stagionale, dotato di un montepremi di 6.744.165 euro, che si sè concluso sulla terra battuta della «Caja Magica» della capitale spagnola. Il tennista iberico, giustiziere di Rafa Nadal e Novak Djokovic ai quarti e in semifinale, ha battuto in finale Alexander Zverev, numero 3 del ranking, con il punteggio di 6-3, 6-1 in un’ora e quattro minuti di gioco. Per Alcaraz si tratta del quarto titolo stagionale dopo Miami, Rio e Barcellona, il quinto in carriera.

Atteso a Roma dove si sogna il duello con Sinner

Un anno in meno del giovane italiano Jannick Sinner, Carlos Alcaraz è già numero 6 dell’Atp e, a differenza di chi gli sta davanti, ha meno punti da difendere. Nella Capitale dove sono appena partiti gli Internazionali di tennis di Roma non aspettano altro che un duello con Sinner, ma intanto i tifosi presenti al Foro Italico nel primo giorno del torneo si sono goduti l’impresa del tennista romano Zeppieri che ha battuto l'americano Cressy (numero 64 al mondo) nell'ultimo turno di qualificazione che lo ha fatto accedere al main draw. Domenica amara, invece, per Francesco Passaro e Matteo Arnaldi rispettivamente eliminati da Cristian Garin e Marin Cilic al primo turno del tabellone principale.