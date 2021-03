Alce Nero apre il primo negozio mono marca a Bologna Lo storico marchio che offre 400 prodotti biologici lancia un nuovo format a San Lazzaro di Savena. Un esperimento che l’azienda vuole replicare in altre parti d'Italia di Luisanna Benfatto

Il negozio Alce Nero a Bologna

Pasta, passate, omogeneizzati, succhi, biscotti... fino ai surgelati: tutti bio. Nel nuovo punto vendita aperto il 5 marzo a San Lazzaro di Savena si trova tutto l'assortimento completo dell'area secco e fresco di Alce Nero, gruppo bolognese attivo nel biologico dal 1978, distribuito finora nella Gdo e nei negozi specializzati.

Il primo locale monomarca, che sorge nel paese dell'hinterland dove si trovano gli ex uffici dell’azienda, diventerà, appena le restrizioni lo permetteranno, anche un luogo dove fare informazione sull’agricoltura biologica. Il nuovo negozio, nelle intenzioni del gruppo, servirà poi da “esperimento” per un format che si svilupperà in altre parti d'Italia.

“Alce Nero è oggi una marca piuttosto nota, apprezzata e distribuita in molta parte di punti vendita alimentari; tuttavia molti nostri clienti, anche affezionati, non hanno consapevolezza della quantità di prodotti che il nostro gruppo produce e della ricchezza della nostra proposta, che conta più di 400 articoli nelle diverse categorie - afferma l’ amministratore delegato Massimo Monti -. Ci fa anche piacere, in questo interminabile momento di emergenza, mandare un piccolo ma concreto segnale di come sia comunque possibile continuare ad investire, cercando strade nuove ed immaginando un futuro migliore”.

Il bio dalla ristorazione ai pasti pronti

Alce Nero non solo è il marchio di agricoltori e trasformatori biologici che si dedica alla produzione di cibo proveniente da campagne libere da erbicidi e pesticidi che segue rigorosi disciplinari. Fanno parte infatti della Spa diverse società che vanno dal conserviero (Cesenate Conserve Alimentaria) alla pasta, con Pastificio Felicetti. La società ha stretto negli anni anche importanti partecipazioni industriali nel mondo della ristorazione con Berberé, la catena che conta 10 pizzerie gourmet in Italia e 2 a Londra, Linea Verde Soc. Agricola S.p.A. per la produzione e distribuzione di insalate pronte in busta e piatti pronti freschi e Roncadin con la quale realizza prodotti surgelati biologici.