Alcolock in auto per combattere la guida in stato di ebbrezza. Ecco che cos’è

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Si entra in auto, si soffia in un tubo, il sistema controlla che il tasso alcolemico sia a norma di legge, l’auto si accende e finalmente si può partire. Se invece si ha esagerato con l’alcol, la vettura non si mette in moto e bisogna passare il volante ad un passeggero sobrio o attendere la fine della “sbornia”.

È questo, a grandi linee, il principio di funzionamento dell’Alcolock, previsto dal disegno di legge uscito dal Consiglio dei ministri del 27 giugno.

Loading...

Il ddl allo studio ha come obiettivo ridurre al minimo gli incidenti causati dalla guida in stato di ebbrezza. Nello specifico, si punta ad introdurre l’obbligatorietà dell’alcolock in auto per almeno due anni per chi viene colto a guidare con tasso alcolemico superiore a 0,8.

Già nel 2019 la Commissione Europea aveva approvato una norma al riguardo, che lo rende obbligatorio da luglio 2024 per tutte le nuove immatricolazioni di veicoli. Nel 2020 un disegno di legge del Cnel aveva proposto «un dispositivo di blocco da installare sui veicoli in uso ai soggetti condannati per guida in stato di ebbrezza» ma anche in questo caso tutto si era fermato a Roma.

Nella realtà europea, la Svezia è stata la prima nazione ad inserire volontariamente l’obbligo di alcolock sui veicoli per il trasporto pubblico e in Finlandia è obbligatorio sui veicoli commerciali e sugli scuolabus. In Austria, Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Polonia, Portogallo e Gran Bretagna, il dispositivo è presente sui mezzi commerciali pesanti. Nello specifico, in Belgio, il montaggio dell’alcolock in caso di recidiva evita pene detentive e multe fino a 40.000 euro.