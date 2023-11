Alcon soffre a Zurigo dopo i dati e la sforbiciata alle stime

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Vendite sul gruppo svizzero Alcon alla Borsa di Zurigo dopo aver tagliato le previsioni di fatturato per il 2023, a causa di un fatturato inferiore alle attese nelle attività chirurgiche del terzo trimestre. Le azioni si muovono in controtendenza rispetto al listino di riferimento, con lo Smi in rialzo. Il gruppo che produce lenti a contatto e apparecchi per la chirurgia oculare ha ridotto l'obiettivo di fatturato annuo a circa 9,3-9,4 miliardi di dollari, dai 9,3-9,5 miliardi di dollari della stima precedente.

Il gruppo, nato nel 2019 dalla scissione del colosso farmaceutico svizzero Novartis, ha reso noto per il terzo trimestre un fatturato leggermente inferiore alle aspettative, in crescita dell'8%, a 2,30 miliardi di dollari, mentre gli analisti intervistati dall'agenzia svizzera Awp lo prevedevano in media a 2,34 miliardi di dollari. I dati del terzo trimestre sono «leggermente inferiori alle aspettative a causa del settore chirurgico e degli effetti del cambio», ha commentato Daniel Buchta, analista della Banca cantonale di Zurigo. Le vendite di chirurgia oculare di Alcon sono aumentate del 5% nel terzo trimestre, spinte dalla domanda di operazioni di cataratta, rispetto a un aumento del 13% nella divisione lenti a contatto e cura degli occhi. «Nel settore chirurgico la domanda è stata trainata dai mercati internazionali e non dagli Stati Uniti», osserva Sibylle Bischofberger, analista di Vontobel. Alcon realizza negli Usa il 46% del suo fatturato.