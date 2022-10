Regno Unito, ora le tasse aumenteranno. Hunt: decisioni difficili

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Il cancelliere dello scacchiere britannico Jeremy Hunt ha affermato che ci sono scelte difficili da affrontare in materia di tasse e spesa mentre cerca di calmare i mercati finanziari, dopo settimane di caos da quando il primo ministro Liz Truss è salito al potere.

«Abbiamo davanti a noi alcune decisioni molto difficili», ha detto Hunt sabato in un’intervista a Sky News. «Quello che le persone vogliono, che vogliono i mercati, ciò di cui il Paese ha bisogno ora è la stabilità. Nessun cancelliere può controllare i mercati. Ma quello che posso fare è dimostrare che possiamo pagare le nostre tasse e i nostri piani di spesa».

Serve stabilità

Hunt ha anche aggiunto: «Voglio fare la cosa giusta per il popolo britannico», motivando così la scelta di lavorare con il governo di Liz Truss, dove succede a Kwasi Kwarteng, costretto a lasciare per la manovra fiscale annunciata in parlamento, manovra che prevedeva un drastico taglio delle tasse e il cui annuncio ha causato un crollo di sterlina e mercati. Un ruolo - quello che gli è stato assegnato - che Hunt considera «un grande onore» anche se, ribadisce, «abbiamo davanti alcune decisioni molto difficili. Le ultime settimane sono state molto dure ma il contesto ovviamente è frutto dell’uscita da una pandemia e di una crisi del costo della vita. E ciò che la gente vuole ora è stabilità».

Loading...

Jeremy Hunt, ha smentito le voci di un complotto dei parlamentari conservatori per rimuovere Liz Truss, rispondendo alla domanda di Sky News «se la faranno cadere». Hunt ha spiegato di non aver votato per Truss nella corsa per la leadership del partito ma di volerla appoggiare ora «perché concordo con i suoi piani di fondo per questo paese, che prevedono di riportarci alla crescita in modo da poter gestire tutto ciò che vogliamo far funzionare con successo» come i servizi pubblici.

«Ci sono stati due errori»

«Ci sono stati due errori», ha detto Hunt nel corso delle interviste rilasciate questa mattina, tornando su quanto fatto in modo sbagliato dal suo predecessore Kwasi Kwarteng alle Finanze. Hunt ha indicato i due errori nel taglio dell’imposta sul reddito per la fascia più alta, dal 45% al 40% e nell’annuncio di questi piani senza il preventivo avallo dell’Ufficio per la responsabilità di bilancio.



Il nuovo ministro delle Finanze incontrerà la premier Liz Truss domani. Ad annunciarlo è stato lo stesso Hunt, precisando che oggi incontrerà i funzionari del Tesoro prima di un colloquio con il primo ministro domani.