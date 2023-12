Aldo Coppola, maestro di innovazione e imprenditoria

Ascolta la versione audio dell'articolo

A 14 anni inizia a lavorare nel salone del padre e nel frattempo continua a frequentare l’accademia dove impara la storia del costume dell’acconciatura: sono gli anni 50 e il giovanissimo Aldo Coppola muove i suoi primi passi in quello che poi diventerà il suo destino: il mondo dell’acconciatura. A 16 anni viene nominato maestro d’arte e vince il campionato italiano dell’acconciatura femminile. Sono tempi in cui non esistono i becchi d’oca e si usa la retina per asciugare i ricci fissati con le forcine.

Le idee nella testa di Aldo sono tante come forte è la passione per la l’ideazione di acconciature originali. Sogno che si concretizza negli anni 70. Intanto, nel 1961, Biki lo chiama a pettinare le modelle che sfileranno a Palazzo Pitti, a Firenze. A vent’anni Coppola ha da tempo lasciato il salone del padre, si è sposato e medita di aprire un salone tutto suo in via Manzoni a Milano. Le collaborazioni con la stampa si intensificano e la giornata di Aldo è sempre più complessa: il lavoro in salone, affiancato a quello redazionale, le creazioni per il Cosmoprof e le sfilate, gli art books e i calendars che nascono da una stretta collaborazione con L’Oréal. Nel salone lavorano sessanta persone e Aldo decide di aprirne due nuovi: il fratello Antonio avrebbe gestito quello di via Mascheroni, mentre un’altra equipe quello di piazza San Babila, sempre a Milano.

L’azienda a conduzione familiare, Aldo Coppola, nata nel 1966, continua a svilupparsi e a crescere anche con l’arrivo del figlio, Aldo Coppola Jr., nel 1986 che porta una nuova filosofia aziendale con l’apertura degli atelier diretti, l’avvio di una rete di franchising, la creazione di un’agenzia di freelancer, l’inaugurazione dell’Accademia e la distribuzione dei prodotti a marchio proprio. Un’attività multicanale che opera in diverse aree del settore della bellezza, del benessere e dell’hairstyling.



Il cuore del marchio sono i 20 atelier diretti Aldo Coppola a Milano, Roma, Firenze, Forte dei Marmi, Porto Cervo e Lugano. La catena di franchising Aldo Coppola conta più di 80 saloni denominati “Aldo Coppola by”, distribuiti principalmente in Italia (55 saloni), in Russia (18 saloni), Qatar (3 saloni), Kazakhstan e Emirati Arabi. Un altro marchio che fa parte della famiglia è GO Coppola. Fondato nel 2007, è il pret-a-porter di Aldo Coppola dedicato ai parrucchieri professionisti. Conta più di 40 franchising in Italia e 2 in Russia.

La formazione del personale Aldo Coppola si svolge presso l’Accademia Aldo Coppola, un luogo dove nascono le tecniche e i prodotti del brand. L’Accademia, con sede a Milano e a Mosca, serve anche i saloni indipendenti che vogliono apprendere la filosofia del marchio e conta più di 1.200 studenti all’anno. Parallelamente allo sviluppo di nuove tecniche di hairstyling, il brand si concentra anche sulla creazione di nuovi prodotti dedicati sia ai professionisti che ai consumatori, elaborati con le formule più performanti sul mercato. Aldo Coppola e Shatush sono le due linee di prodotto distribuite direttamente dall’azienda.