Aldo Melpignano: «Così voglio difendere lo stile italiano dell’ospitalità» Melpignano:

Aldo Melpignano è una figura chiave del turismo italiano: proprietario e Managing Director di Borgo Egnazia, in Puglia, e del Gruppo San Domenico Hotels, è anche vicepresidente con delega per l’area ospitalità di Altagamma, la fondazione che promuove l'industria italiana del lusso. Dopo aver studiato negli Stati Uniti e lavorato con Ian Schrager, uno degli innovatori del mondo alberghiero contemporaneo, nel 2007 è tornato a casa per dedicarsi al nuovo resort di famiglia, Borgo Egnazia, che, grazie a un concetto di ospitalità e benessere basato su esperienze locali e autentiche, ha contribuito a mettere il piccolo borgo di Savelletri di Fasano e la Puglia sulla mappa del turismo di lusso internazionale. Primo membro pugliese di Leading hotels of the World, nel 2016 è stato premiato dal prestigioso network di agenzie Virtuoso come “Best Hotel of the Year”.

Durante la pandemia, Melpignano ha avuto il tempo per concentrarsi su un’intuizione avuta qualche anno prima, e ha fondato un gruppo di management 100% italiano. Il progetto nasce per tutelare la nostra arte dell’ospitalità in un momento in cui le compagnie internazionali sono in ulteriore espansione, mettendo in difficoltà le piccole strutture indipendenti. Lo abbiamo intervistato in anteprima sul nuovo progetto, già operativo anche se il nome è tuttora in via di definizione.



Melpignano, come nasce l’idea una compagnia italiana di management?

«Abbiamo alberghi favolosi gestiti da famiglie straordinarie, ma è sempre più difficile competere con le compagnie internazionali in espansione nel nostro Paese, non solo nelle mete classiche, ma anche in quelle minori. La competizione è importante, ma il rischio è che i grandi gruppi fagocitino le piccole strutture indipendenti compromettendo l’unicità della nostra ospitalità».

Quali sono i vostri strumenti?

«L’obiettivo è mettere a disposizione delle nostre strutture un modello di gestione operativa capace di rendere più competitivo il patrimonio alberghiero nazionale, quindi di tutelarlo. Per questo abbiamo sviluppato una piattaforma innovativa che fornisce servizi condivisi di amministrazione, revenue, human resources».

Che tipo di portfolio intendete creare?

«Oltre agli hotel della mia famiglia (Borgo Egnazia, Masseria San Domenico, Masseria Carrube, Masseria Cimino e San Domenico House, ndr), gestiamo il Santavenere a Maratea, il De Len a Cortina d’Ampezzo e una nuova proprietà a Pratica di Mare, vicino all’aeroporto di Fiumicino. Il nostro obiettivo è arrivare a 15 alberghi, più alcune strutture indipendenti affiliate, selezionate per la capacità di tramettere l’autenticità di un territorio, trasformandola in esperienza».