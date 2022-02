Alemani contro le discriminazione: il sistema dell’arte non fa eccezioni

Ascolta la versione audio dell'articolo



Con «Il latte dei sogni» ispirandosi al libro per bambini della pittrice surrealista Leonora Carrington, Cecilia Alemani inaugura la 59. Esposizione Internazionale d'Arte della Biennale Arte il 23 aprile (preview 20-22 aprile), 213 tra artiste e artisti in mostra – più dell’80% dei nomi invitati a partecipare è donna, o appartenente a un genere non binario – da 58 paesi, 1.433 opere e oggetti, 80 Padiglioni nazionali (esordiscono Camerun, Namibia, Nepal, Oman e Uganda) e una durata più lunga di sempre, oltre 7 mesi, dal 23 aprile al 27 novembre. La mostra ha un budget di 18 milioni di euro, costi lievitati a causa dell’aumento del prezzo di energia e trasporti con il 20% già coperto dagli sponsor. Ci si augura una numerosa partecipazione per i ricavi da biglietteria. Ai Giardini e all’Arsenale, si intrecciano accanto al percorso principale cinque “capsule del tempo”: allestimenti negli allestimenti (a cura del duo di designer Formafantasma) che riposizionano la creatività femminile al centro dei movimenti artistici del Novecento. In questa intervista ad arteconomy24 Cecilia Alemani illustra le sue scelte.

Chi sono gli artisti storici che lei ritiene sottovalutati dalla critica e dal mercato e a cui lei spera di dare la giusta visibilità?

Non penso tanto in termini di individualità, ma di pratiche artistiche comuni. Quindi per esempio una delle presentazioni storiche della mostra «Il latte dei sogni» includerà un riflessione sua artiste che operavano ai confini dell'Arte Programmatica e Cinetica italiana, ma che non hanno avuto né il successo, né il riconoscimento critico di molti colleghi uomini. E allora questa presentazione includerà opere di artiste come Grazia Varisco, Maria Apollonio, Dadamaino, Lucia di Luciano, Laura Grisi e Nanda Vigo, il cui lavoro sarà messo in relazione con tante artiste contemporanee che utilizzano metodologie simili e che condividono quella fascinazione per la tecnologia e i materiali innovativi che contraddistingueva la ricerca di queste artiste negli anni ‘60.

Cecilia Alemani, direttore artistico La 59. Esposizione Internazionale d'Arte dal titolo «Il latte dei sogni»

E tra gli emergenti chi sono gli artisti da seguire con attenzione?

Non mi piace molto fare nomi, ma ne scelgo due che saranno in mostra (tra altri 211 da seguire da vicino!): penso che Chiara Enzo sia una bravissima artista, e sono molto curiosa di vedere come si evolverà il suo lavoro. Felipe Baeza è un altro artista da seguire con attenzione: ha un lavoro originale, sofisticato e attualissimo.

Qual è stato l'apporto delle gallerie alla realizzazione della mostra? In particolare, con quali gallerie ha collaborato? Quali e per quali artisti? Per tanti artisti in mostra che non hanno una galleria con chi ha collaborato?

Non “collaboro” con le gallerie, ma con le artiste e gli artisti. Le gallerie sono soggetti importanti nella diffusione dell'opera artistica, ma nella preparazione di una mostra come questa i miei interlocutori sono gli artisti. Moltissimi di questi non hanno una galleria commerciale quindi la ricerca è stata fatta in altri modi, attraverso cataloghi, riviste… e chiedendo consigli ad altri artisti e a colleghi.