Aleph Rome (Roma)

L’Aleph Rome Hotel, Curio Collection by Hilton, a pochi passi da Piazza di Spagna, Fontana di Trevi e Villa Borghese, ha preparato un programma speciale per San Valentino: cena a lume di candela nel ristorante Sky Blu, sul rooftop dell'albergo, con “Abbracci di pasta farciti di gamberi con ricotta al limone”, il “duo di spigola e salmone in crosta di patate con maionese di rapa rossa e bietole” e per finire una “bavarese alla vaniglia con cuore di cioccolato e peperoncino”; si può prenotare anche la Caveaux spa, con hammam orientale, docce emozionali e trattamenti rilassanti. Si potrà creare anche un profumo personalizzato in una boutique scelta dal team dell'hotel.

www.alephrome.com

8/16 10/16 Menu