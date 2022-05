Alerion frena in Borsa, voci su stop a ricerca socio di minoranza

1' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Il dossier di un socio di minoranza per Alerion viene congelato e il titolo scivola di oltre il 4% dai massimi storici raggiunti nella seduta di ieri. Secondo quanto riportato da Il Sole 24 Ore, infatti, si è interrotta la ricerca di un investitore pronto a entrare con una quota di minoranza del gruppo delle rinnovabili che ha chiuso il 2021 con ricavi per 153,8 milioni e un ebitda di circa 132 milioni. L'operazione di ricerca di un socio, affidata a Rothschild e partita nei mesi scorsi, ha contribuito a dare appeal al titolo in Borsa in parallelo con l'interesse manifestato da fondi internazionali come Macquarie, Ardian e Masdar Clean Energy e grandi gruppi assicurativi per arrivare a detenere una minoranza importante intorno al 40%.

La famiglia Gostner, che detiene l'88%, resta infatti interessata a mantenere il pacchetto di controllo. Tuttavia, secondo le indiscrezioni riportate, il dossier è tornato nel cassetto. L'obiettivo dei Gostner era quello di trovare un partner solido e di lungo periodo con cui condividere strategie e investimenti per il futuro.