Alerion scatta, piacciono i risultati 2021 e il rialzo dei target

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Alerion premiata in Borsa dopo l'annuncio dei conti 2021 e la revisione al rialzo delle previsioni del 2022. La società ha archiviato l'anno passato con ricavi per 154 milioni (+40%), un Ebitda di 132 milioni (+63%) e un utile netto consolidato a circa 50 milioni (+56%). L'indebitamento finanziario netto a fine 2021 era pari a circa 503 milioni (491 milioni di euro al 31 dicembre 2020). Il board ha anche aggiornato la guidance 2022 fornita a novembre, portando l'Ebitda previsto a 236 milioni (da 165 milioni) e un utile netto di 130 milioni (da 75 milioni) con una potenza lorda installata fino a 934 MW.

«Tali stime - ha precisato la società - non tengono conto dell'eventuale applicazione del Decreto Sostegni ter che avrebbe un impatto del 5% sull'Ebitda consolidato». Alerion, che attualmente è alla ricerca di un partner di minoranza per supportare lo sviluppo, ha anche approvato il nuovo piano industriale al 2025, «caratterizzato da un importante programma di investimenti con l’obiettivo di accelerare la crescita del gruppo nel settore eolico e fotovoltaico in Europa». Nel dettaglio il piano prevede investimenti per circa 3,1 miliardi di euro nel periodo col raggiungimento di un Ebitda di 440 milioni a fine piano. Gli investimenti verranno finanziati attraverso un mix di debito nonché con i proventi di un’operazione di rafforzamento patrimoniale, pari a circa 600 milioni, che la società intende realizzare entro la fine del 2022, subordinatamente all’individuazione del partner industriale o finanziario, con il supporto di tale partner e dell’azionista Fri-El.