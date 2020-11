Alessandra Losito, prima donna a capo di Pictet in Italia L’incarico sarà operativo a partire dal primo gennaio, succede a Luca Toniutti che diventa presidente di Pictet Wealth Management Italy; Paolo Ramondetti diventa Deputy Head di Lucilla Incorvati

(Afp)

Alessandra Losito, napoletana, con 20 anni di esperienza nel settore finanziario dal 1° gennaio sarà il nuovo capo di Pictet Wealth Management Italy. Risponderà a Sven Holstenson, Head of Europe Onshore of Pictet Wealth Management e sarà affiancata da Paolo Ramondetti come Deputy Head of Pictet Wealth Management Italy.

Alessandra succede a Luca Toniutti che assumerà il nuovo ruolo di Chairman di Pictet Wealth Management Italy. Luca ha guidato con grande successo l'attività di wealth management di Pictet in Italia negli ultimi quindici anni, durante i quali il numero dei dipendenti è quadruplicato e i patrimoni gestiti sono aumentati di otto volte, risultati di assoluto rilievo.

Alessandra Losito Head of Pictet Wealth Management Italy

Alessandra Losito ha maturato più di 20 anni di esperienza nel settore finanziario e del private banking. La sua carriera è iniziata in PricewaterhouseCoopers per poi approdare in Borsa Italiana. Nel 2000 si è spostata per i cinque anni successivi in CITI Private Banking dove ha acquisito una approfondita competenza nel campo degli investimenti. È entrata in Pictet Wealth Management nel 2005, diventando responsabile dell'ufficio di Roma nel 2017 e dell'ufficio di Milano nel 2019. Paolo Ramondetti, in Pictet da 20 anni, ha una consolidata esperienza nel settore bancario e del private banking. Ha svolto con successo diverse funzioni in Pictet in Italia, in Lussemburgo e a Ginevra dimostrando grande competenza e professionalità.

Il Gruppo

Fondato a Ginevra nel 1805, il Gruppo Pictet è uno dei principali gestori patrimoniali e del risparmio indipendenti in Europa. Con un patrimonio gestito e amministrato che ammonta a circa 525 miliardi di euro al 30 giugno 2020, il Gruppo è controllato e gestito da sette soci e mantiene gli stessi principi di titolarità e successione in essere fin dalla fondazione. Il Gruppo Pictet, con oltre 4.800 dipendenti, ha il suo quartier generale a Ginevra e altre sedi nei seguenti centri finanziari: Amsterdam, Barcellona, Basilea, Bruxelles, Dubai, Francoforte, Hong Kong, Losanna, Londra, Lussemburgo, Madrid, Milano, Monaco, Montreal, Monaco di Baviera, Nassau, Osaka, Parigi, Roma, Singapore, Stoccarda, Taipei, Tel Aviv, Tokyo, Torino, Verona e Zurigo.