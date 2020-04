Alessandro Benetton: «E’ necessario mettere in sicurezza le pmi» Il presidente di 21 Invest sottolinea come per le imprese sia indispensabile la liquidità, ma che i capitali dovranno essere investiti per il cambimanto del business. di Monica D'Ascenzo

«Dobbiamo prima salvare le vite e poi far ripartire il lavoro e l'occupazione che sono le basi della nostra società. Dobbiamo mettere in sicurezza le pmi e l'artigianato e non possiamo accettare di essere saccheggiati».

Nella diretta Instagram «PostCovid - Il mondo che verrà» del Sole 24 Ore Alessandro Benetton, presidente di 21 Invest e presidente Fondazione Cortina 2021, sottolinea come si stia vivendo un momento cruciale per le imprese italiane. Il manager ha sottolineato la necessità «di un dialogo comune e collettivo» per capire le risposte migliori da dare per una ripartenza economica.



«Dobbiamo essere predisposti ai cambiamenti» perché questa crisi

porterà ad un cambiamento «e dobbiamo ridisegnare le nostre vite». Per

Benetton «le risorse ci devono essere per mettere in sicurezza le

persone» e poi per sostenere le imprese. «Nella seconda fase ci

dobbiamo ricordare di riaggiornare il nostri modelli di business

perché non possiamo pretendere di tornare alla normalità di prima»,

sottolinea il presidente di 21 Invest.

«Il decreto liquidità e i passi che stanno facendo anche a livello europeo sono obbligatori, non c’è un’alternativa. Dobbiamo però sempre immaginarci che oggi abbiamo bisogno di liquidità chegarantisca il mantenimento delle nostre competenze industriali. In particolare noi italiani dobbiamo stare attenti che non vengano disperse competenze e eccellenze. Questa liquidità, quindi, è assolutamente essenziale per proteggere le nostre conoscenze. Non sarà però sufficiente, è una liquidità che ci traghetterà a una normalità diversa da quella a cui eravamo abituati» ha commentato Benetton, che come investitore attraverso 21 Invest osserva: «C’è una grande differenza fra i diversi settori. Nel nostro portafoglio abbiamo aziende del settore alimentare che stanno tenendo posizione. Il wholesale, intemediario fra aziende e retail, messo in sicurezza, può andare in quarantena. Per fortuna non abbiamo aziende del retail che sono quelle più penalizzate».

Dopo il decreto liquidità, le imprese attendono il decreto crescita. «Per il futuro ci aspettiamo sicuramente una disponibilità di risorse finanziarie importantissime. Questo nuovo round di quantitative easing è importantissimo e non deve avere limiti» commenta Benetton, sottolineando poi : «L’impresa deve chiedere e i governi si devono attrezzare per poter dare. Ma le imprese devono anche attrezzarsi deve immaginarsi un mondo diverso che verrà. Queste risorse devono tener conto che il comportamento sociale e dei consuimi sarà diverso da quello ceh abbiamo lasciato. Queste risorse devono essere canalizzate al cambiamento». Il manager si augura il più possibile che questa sia «una decrescita a V, paghiamo il prezzo che dobbiamo apgare e poi ripartiamo».