Alessandro Magno e l'Oriente, due mondi per un grande impero

Dopo la mostra epocale chiusa ad agosto che ha visto suddivise in due sale del Museo Archeologico di Napoli oltre 170 reperti provenienti dalle più importanti istituzioni del mondo, Ermitage compreso, continua il nucleo di attività collaterali incentrate sulla figura del condottiero che seppe unire in maniera illuminata Oriente e Occidente.

Negli spazi del MANN è stato presentato il volume edito da Electa Mondadori, che conserva lo stesso titolo dell’esposizione, con i saggi dei curatori e il contributo di studiosi che tracciano la figura e ricompongono le gesta di Alessandro (356/323 a.C.),

il giovane macedone che nel mondo antico seppe inseguire una visione di unità e di conoscenza di popoli e di terre interpretati non soltanto dall’occhio del condottiero ma da quelli di un “ricercatore”.

Conquiste

La sua conquista fu mirata ai campi di battaglia e guidata da una sete di conoscenza di terre e culture straniere che sotto il suo dominio seppero fondersi e influenzarsi vicendevolmente. Ebbe al suo seguito, infatti, non soltanto soldati ma scienziati e studiosi che annotavano le visioni di mondi esotici che si intendevano magnificare in un esempio di inclusione ante-litteram. Dal suo passaggio nella storia non venne mai più dimenticato e, la sua figura che compare anche nel Corano viene da allora salutata con l’appellativo di Magno.Il volumeAnche in questo caso, il progetto scientifico della pubblicazione è affidato a Filippo Coarelli ed Eugenio Lo Sardo che approfondiscono la rotta seguita da Alessandro, soffermandosi sulle tracce conservate in Campania, come la Villa di Boscoreale, materia del loro scritto di apertura del testo, a sottolineare l’impareggiabile patrimonio custodito dal MANN (come il Mosaico della battaglia di Isso proveniente dalla Casa del Fauno di Pompei sottoposto a restauro finanziato dalla Comunità Europea che ha destinato un contributo pari a €600.000 e dalla rete giapponese Asahi Shimbun con €200.000) e più in generale in Campania, anche rispetto agli importanti ritrovamenti in Macedonia. “Proprio il programma figurativo della Villa costituisce, nell’ambito dell’amplissima documentazione fornita dalla pittura pompeiana, un caso unico che pone problemi di interpretazione assai complessi, piu volte affrontati e mai del tutto risolti, a partire dalla sua scoperta, avventura nel 1900”. Si procede ad analizzare l’oecus principale della pianta della dimora e il ciclo pittorico principale per decifrare il corpus della composizione, passaggio mosso dalla contraddizione fra le dimensioni ridotte degli ambienti e “l’altissimo livello, qualitativo e concettuale, della sua decorazione”.



Gli Etruschi e il mito di Alessando Magno

Paolo Giulierini, direttore del MANN che negli anni del suo mandato ha promosso in maniera eccellente la collezione del museo, destina il suo contributo “a un mondo etrusco che ammaliato dalle “sirene macedoni”, pare occhieggiare ai nuovi potenziali padroni del Mediterraneo forse per cercare un appoggio contro la terribile minaccia di Roma”.

Alessandro Magno e l’Oriente.