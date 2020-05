Alessandro Pagano, il leghista siciliano ultracattolico che ha definito «neo-terrorista» Silvia Romano Un passato con Forza Italia, aderì a Ncd ma abbandonò il partito di Alfano quando votò a favore delle unioni civili. Difese Salvini dalle critiche dei sacerdoti per l’uso del rosario: «Politico innovatore e coraggioso» di Riccardo Ferrazza

Alessandro Saro Alfonso Pagano da San Cataldo (Caltanissetta), 61 anni, è un commercialista siciliano prestato alla politica da un quarto di secolo. Prima come deputato e assessore regionale, poi come parlamentare eletto per tre volte alla Camera. Dalla cui aula ha definito «neo-terrorista» Silvia Romano, la cooperante liberata dopo un anno e mezzo di prigionia in Kenya e Somalia che ha dichiarato di essersi convertita all’islam.

Cattolico iscritto ad Alleanza cattolica, schierato contro il diritto al suicidio assistito, il divorzio breve, la maternità surrogata. In passato uno dei suoi obiettivi era stata Laura Boldrini: «Non vuole i crocifissi a scuola. Non c’è da stupirsi, lei avrebbe preferito la distribuzione del Corano». «Una bufala» replicò l’ex presidente della Camera.

Quando Nichi Vendola divenne padre di un bambino nato in California con maternità surrogata Pagano accolse così la notizia: «Un nuovo orfano oggi è stato fatto nascere comprando a peso d’oro ovuli e corpi da

un'agenzia che ha sfruttato due donne povere per soddisfare i capricci di due uomini. Le femministe non hanno nulla da dire?».

Ha cominciato con Forza Italia, poi diventata Popolo delle libertà: seguì Angelino Alfano nell’avventura di Ncd ma abbandonò l’ex pupillo di Silvio Berlusconi quando, ai tempi del governo Renzi, diede ordine di votare la legge sulle unioni civili. Seguì l’approdo alla Lega, frutto anche di un approccio sul tema migranti più in linea con Matteo Salvini che con papa Francesco. Già nel 2011, intervistato dal quotidiano leghista La Padania, sui richiedenti asilo che approdavano in Sicilia dalle coste tunisine si esprimeva così: «Molti vengono per lavorare, tanti per delinquere... La nostra sicurezza, la nostra identità dell’intera nazione sono in pericolo».